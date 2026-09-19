Poco más de 33 millones de personas en todo el país participaron en el Segundo Simulacro Nacional del año, según dio a conocer la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) durante la reunión del Comité Nacional de Emergencias.

Durante el ejercicio nacional se registraron dos incidentes. De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, una persona tuvo que ser trasladada a un hospital luego de sufrir un infarto; mientras que otra sufrió una caída, por lo que tuvo que ser atendida en el lugar por personal de la salud.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, informó que el simulacro registró una participación total estimada de 33 millones de mexicanas y mexicanos en los 32 estados del país.

Mientras que un total de 16.7 millones de estudiantes de 18 mil 293 escuelas de todo el país participaron en un simulacro previo realizado el día viernes 18 de septiembre en sus instalaciones.

Para la realización de este megasimulacro se plantearon cinco distintos escenarios a lo largo y ancho del país.

Epicentro en Mexicali, Baja California, con magnitud de 7.1 grados; el segundo en Ciudad Allende, Nuevo León, con una intensidad de 5.2 grados; otro más en Tehuacán, Puebla, con 7.7 grados; el escenario cuatro registró una intensidad de 7.6 grados con epicentro en Tonalá, Puebla. Mientras que el quinto escenario proyectó un sismo de magnitud 7.0 grados, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

Durante el Segundo Simulacro Nacional, la Defensa estableció el Plan DN-III-E; se realizó la evacuación de 4 mil 762 instalaciones en campos militares, con la participación de 273 mil 122 militares del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Además, se contó con 29 mil 523 vehículos, 239 aeronaves, mil 964 unidades de maquinaria pesada y 234 binomios caninos.

Añadió que se tienen 39 hospitales militares con mil 238 camas disponibles y 10 cocinas móviles con capacidad de 24 mil 800 raciones diarias.

Por su parte, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en sus fases de Auxilio y Recuperación en 22 entidades federativas, con la participación de 46 mil 290 elementos navales.

Además, a través del Centro de Alerta de Tsunamis, emitió boletines de alerta, seguimiento y cancelación para los litorales del Pacífico, Golfo de México y mar Caribe; además, se realizó un despliegue simulado de 37 brigadas de respuesta a emergencias, un equipo de Búsqueda y Rescate Urbano, unidades médicas, buques, aeronaves, vehículos, embarcaciones y equipos especializados.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó vía redes sociales que participó en el simulacro nacional de sismo de este 19 de septiembre destacó su rol clave para reforzar la prevención y protocolos de protección civil en México.

El evento conmemora los aniversarios de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, con el que busca fomentar una cultura comunitaria con evacuaciones y revisiones de alertas.

TLS