Sociedad

Participan 33 Millones en Simulacro Nacional; Hospitalizan a Uno por Infarto en CDMX

Durante el ejercicio nacional se registraron dos incidentes de carácter médico

Segundo simulacro nacional CDMXCuartoscuro

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