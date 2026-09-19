Seguridad

Vinculan a Proceso a Yanet 'N' por Introducir Más de 5 Mil Cartuchos a México

La mujer fue detenida en la aduana de San Luis Río Colorado, Sonora; permanecerá en prisión preventiva

BalasVincularon a proceso a una mujer por meter cartuchos a México. Foto: FGR

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Caso en Sonora: Yanet 'N' enfrenta proceso por intentar ingresar más de 5 mil cartuchos a México. Detenida en la aduana, permanecerá en prisión preventiva

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