Yanet 'N' fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en la introducción ilícita a territorio nacional de más de 5 mil cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con información de la delegación Sonora de la Fiscalía General de la República (FGR), la mujer fue detenida en días pasados por elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones de la aduana fronteriza de San Luis Río Colorado.

Según la información proporcionada por la FGR, Yanet 'N' viajaba a bordo de un vehículo que tenía un compartimiento debajo de los asientos traseros, donde fueron localizados los cartuchos.

Tras la detención, los primeros respondientes pusieron a la imputada a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora. Posteriormente, la autoridad obtuvo de los servicios periciales y policiales los datos de prueba necesarios para llevar el caso ante un juez.

El agente del Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, quien calificó como legal la detención y dictó la vinculación a proceso.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.