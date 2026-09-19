Un cateo en San José Iturbide, Guanajuato, destapó el hallazgo de más de 59 millones de litros de gasolina y diésel sin documentación que acredite su origen, y llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) a atraer el caso a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El caso arrancó meses antes, el 3 de julio, cuando fue detenida una persona que posiblemente descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz. Esa persona no pudo acreditar de dónde venía el hidrocarburo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Realizan Decomiso sin Precedentes en Guanajuato de 59 Millones de Litros de Combustible

La detención abrió la puerta a un despliegue mayor. Primero sobre la misma gasolinera de San Luis de la Paz; después sobre un despacho de Gas L.P. del mismo propietario en Dolores Hidalgo, y finalmente sobre un inmueble en San José Iturbide, donde apareció el grueso del hallazgo. Ahí, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, se aseguraron siete unidades de transporte, 10 contenedores cilíndricos de gran capacidad y una caja con documentación contable: 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina Regular, siete millones 266 mil 813.6174 litros de Premium y 18 millones 265 mil 989.504 litros de Diésel.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la importancia del aseguramiento de las instalaciones donde se almacenaba el combustible y adelantó que la FGR dará más detalles del caso.

Con el hidrocarburo ya asegurado, la investigación entra a su etapa documental: la FGR busca establecer si las empresas vinculadas al hallazgo pueden comprobar la propiedad y la trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del producto.