Seguridad

FGR Ordena a FEMDO Atraer Investigación por los 59 Millones de Litros de Huachicol en Guanajuato

La Fiscalía movió el caso a la unidad especializada en delincuencia organizada por la complejidad del hallazgo

FGR Atrae la Investigación por los 59 Millones de Litros de Huachicol en GuanajuatoFoto: FGR

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