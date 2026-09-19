Mecánico es Baleado Dentro de su Domicilio en Culiacán; Se Reporta Grave

Un joven, de oficio mecánico, resultó gravemente herido al ser atacado a balazos dentro de su domicilio, ubicado en la calle Presidente Adolfo Ruiz Cortines, entre Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán en Sinaloa.

Según los reportes el ataque ocurrió minutos después de las 2 de la tarde, cuando la víctima se encontraba con sus familiares. Un sujeto ingresó y le disparó en repetidas ocasiones para después huir junto con otras personas a bordo de un vehículo, cuyas características se desconocen.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, sus familiares lo trasladaron en una camioneta particular y, durante el trayecto, paramédicos de Cruz Roja interceptaron la unidad y continuaron con el traslado a un hospital. La víctima se reporta grave.