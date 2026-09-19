Seguridad

Mecánico es Baleado Dentro de su Domicilio en Culiacán; Se Reporta Grave

La agresión ocurrió minutos después de las 14:00 horas mientras el afectado se encontraba acompañado por integrantes de su familia

Un joven mecánico fue atacado a balazos en su casa en Culiacán mientras estaba con su familiaUn joven mecánico fue atacado a balazos en su casa en Culiacán mientras estaba con su familia. Foto: N+

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En Culiacán, un mecánico es herido de gravedad dentro de su casa en la colonia Lázaro Cárdenas

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Mecánico Queda Grave Tras ser Baleado Dentro de su Domicilio en Culiacán | N+