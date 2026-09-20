El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó sobre un operativo realizado en la zona serrana de Sinaloa, en los límites con Durango, como parte del reforzamiento de seguridad desplegado recientemente en distintas regiones del estado.

La acción fue ejecutada por integrantes del Gabinete de Seguridad federal, en seguimiento a las operaciones implementadas en Mazatlán y otros puntos de Sinaloa.

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Durante el despliegue, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron agredidos con disparos de arma de fuego por un grupo de civiles armados que se desplazaba a bordo de seis camionetas en la zona serrana.

Ante la agresión, elementos federales respondieron y lograron controlar la situación, de acuerdo con el reporte presentado por García Harfuch. Como resultado de la intervención fueron detenidas nueve personas, quienes son señaladas presuntamente como integrantes de una fracción del Cártel de Sinaloa.

Además de las detenciones, las autoridades aseguraron un importante arsenal y diverso equipo utilizado presuntamente por el grupo armado. Entre lo decomisado se contabilizaron 17 armas largas, incluida una ametralladora, así como 127 cargadores.

El operativo también permitió localizar 40 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico, elementos que quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para las investigaciones y procedimientos legales derivados de los hechos.

La intervención forma parte de las acciones de seguridad que el Gobierno federal mantiene en Sinaloa, particularmente en zonas identificadas como prioritarias por la presencia de grupos criminales y la actividad de personas relacionadas con hechos violentos.

García Harfuch señaló que el reforzamiento de la seguridad en Sinaloa continuará de manera permanente y coordinada entre las instituciones federales. De acuerdo con el funcionario, las acciones buscan detener a personas consideradas generadoras de violencia, disminuir la capacidad operativa de los grupos criminales y fortalecer las condiciones de seguridad para las familias sinaloenses.

Las autoridades mantienen los operativos en distintos puntos del estado de Sinaloa, mientras continúan las investigaciones para determinar la situación jurídica de las nueve personas detenidas y establecer su posible participación en actividades delictivas.

TLS