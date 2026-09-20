Cambio climático

Enfrentamiento entre Marinos y Presuntos Integrantes del Cártel de Sinaloa Deja 9 Detenidos

Durante el operativo, fuerzas federales lograron asegurar armas, incluidas una ametralladora y artefactos explosivos

SSPC y Marina detiendenSSPC

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