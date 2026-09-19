La Conagua dio a conocer que se formó la depresión tropical Seis en el océano Atlántico, la cual presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 4 kilómetros por hora.

Debido a su distancia y trayectoria, la depresión tropical Seis, cuyo centro se localiza a 845 kilómetros al suroeste de las Azores, Portugal, y a 5 mil 370 kilómetros al este-noreste de Cancún, Quintana Roo, no representa un peligro para el territorio mexicano.

Por otra parte, este fin de semana se pronostican lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, mientras que en Baja California Sur se prevén precipitaciones fuertes y en Sonora, chubascos.

Estas condiciones estarán asociadas con el monzón mexicano, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y divergencia en altura.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas en regiones del noroeste, norte, noreste, oriente, sur y sureste del país, además de la península de Yucatán.

También existe posibilidad de caída de granizo en el occidente y centro de México, así como de lluvias puntuales intensas en algunas zonas de Chiapas.