Cambio climático

Se Forma la Depresión Tropical Seis en el Atlántico Frente a Playas de México

El fenómeno registra vientos de hasta 55 kilómetros por hora

Depresión Tropical SeisSe formó la depresión tropical Seis en el océano Atlántico. Foto: Conagua

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Depresión Tropical Seis se forma en el Atlántico, sin riesgo para México. Conagua advierte lluvias fuertes en varias regiones del país este fin de semana

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