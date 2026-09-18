Cambio climático

Científicos Explican la Razón por la que El Niño se Volverá Más Peligroso a Partir de Octubre

La última vez que los expertos vieron El Niño con estas características fue en los años noventa

Sequía en Fresnillo, ZacatecasEl Niño en 2026 es mucho más fuerte que anteriores veces.
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