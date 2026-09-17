El cambio climático cambia lentamente nuestras vidas, al mismo tiempo que modifica el entorno. Un nuevo estudio revela que el deshielo de Groenlandia y la Antártida ha contribuido a que el nivel del mar ascendiera 3.1 centímetros desde 1979.

Los datos son parte de un nuevo estudio elaborado por el Ejercicio de Intercomparación del Balance de Masa de las Capas de Hielo (IMBIE, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa de la NASA y la Agencia Espacial Europea emplea satélites para medir el avance del deshielo en los polos del planeta Tierra.

No todos el derretimiento por culpa del calentamiento global tiene los mismos efectos en el planeta. La eventual desaparición del hielo perpetuo en el océano Ártico no se traduciría en un aumento en el nivel del mar. Esto se debe a que este hielo no se asienta en una capa de tierra.

En cambio, el deshielo en Groenlandia y en la Antártida sí puede repercutir en el nivel del mar, pues esta capa de hielo se asienta sobre tierra. Al derretirse, el agua se incorpora a los océanos.

Este efecto ya no es una hipótesis, sino un hecho que se suma a las consecuencias al cambio climático. Según el informe publicado en Scientific Data, una revista propiedad de la editorial Nature, entre 1979 y 2023, estas dos grandes masas perdieron hasta 11.3 billones de toneladas de agua:

“Las capas de hielo perdieron entre 11.309 billones y 565 mil millones de toneladas de hielo entre 1979 y 2023; el desequilibrio dinámico de los glaciares fue responsable del 84 % de esta pérdida, mientras que el balance de masa superficial explicó el resto”.

Toda esta agua se incorporó a los océanos y contribuyó a un aumento de hasta 3.14 centímetros en el nivel del mar. Se anticipa que estos efectos y su velocidad se recrudezcan en las próximas décadas, a medida que empeore el calentamiento global.

Este septiembre, la ONU dio a conocer que la Tierra superará el umbral de los 1.5 grados centígrados. Por encima de esta temperatura se encuentran los escenarios más adversos del calentamiento global. Al respecto, el comunicado señala:

“El escenario más optimista prevé que el aumento de la temperatura alcance un máximo de 1,8 grados respecto a los niveles preindustriales. Otros escenarios apuntan a un calentamiento superior a los 2 grados”.

La Organización de las Naciones Unidas advierte que la única manera de esquivar estos escenarios es con medidas que corten los actuales niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

En su novela El Ministerio del Futuro (2020), el autor Kim Stanley Robinson imaginó una agencia internacional dedicada a revertir los daños del cambio climático. El autor que se hizo célebre por “terraformar” Marte en sus primeras novelas propuso en este ejercicio de especulación una manera en que la Tierra vuelva a ser apta para los humanos. Si algo advierte El Ministerio del Futuro es que solo la voluntad y la unión ante la emergencia pueden cambiar nuestro comportamiento.

EDG