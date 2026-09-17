Cambio climático

Deshielo en la Antártida y Groenlandia Eleva el Nivel del Mar, Advierte Estudio

Nuevos datos revelan que esta pérdida de hielo pone en riesgo a millones de personas

Capa de hielo en GroenlandiaPérdida de hielo en Groenlandia y Antártida sube 3 centímetros el nivel del mar. Foto: Reuters

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