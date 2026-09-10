Cambio climático

Aprendizaje Interrumpido: Así Afectó el Cambio Climático a Millones de Estudiantes en el Mundo

Unicef alertó que este año, con las estimaciones de la presencia de un fenómeno de El Niño más intenso, los impactos podrían ser "más extremos" en la educación

Inundación en PakistánInundación en Pakistán. Foto: AFP

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Unicef revela que el cambio climático ha interrumpido la educación en 106 países. Con El Niño más intenso, el impacto podría ser mayor. Aprende sobre las estrategias para fortalecer la resiliencia educativa.

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