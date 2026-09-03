Por Qué Hay Lluvias Más Intensas en Menos Tiempo: el Cambio Climático Explicado

En México el clima es tan diverso como su geografía, y por lo mismo las condiciones cambian de una región a otra, sin embargo una constante se ha hecho evidente: las lluvias se han intensificado a través de los años y todo apunta al cambio climático.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que aunque no es la causa directa de las precipitaciones, sí puede incluir en su intensidad. Lo que podría traducirse en tormentas más fuertes o en variaciones de patrones habituales. Tendencia que asegura se ha observado en estudios recientes.

Y por supuesto que la ciencia tiene una explicación, la ecuación de Clausius-Clapeyron relaciona la temperatura y la presión del vapor de agua en el aire. Es decir que por cada grado Celsius que sube la temperatura, el aire puede retener cerca de un 7 por ciento más la humedad, lo que acelera las sequías e intensifica las lluvias torrenciales en el cambio climático.

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De acuerdo con un estudio publicado por la revista especializada Nature, en las últimas décadas distintos estudios han reportado que la intensidad de las lluvias extremas puede aumentar con la temperatura de las tasas de la ecuación de Clausius-Clapeyron.

Dado el impacto que tiene el Cambio Climático, en una nota previa te explicamos cuáles son sus efectos sobre la Temporada de Huracanes en México.

Ante las dudas que surgen en las tardes lluviosas, la UNAM aclaró si realmente está lloviendo más que antes en la Ciudad de México (CDMX), al detallar que aunque las precipitaciones son comunes durante la temporada de mayo a noviembre, en los meses de agosto a octubre suelen ser más intensas.

Victor Magaña, del Instituto de Geografía declaró para UNAM Global que la CDMX tiene un clima tropical, cuya característica es la formación de nubes, y precisamente son las nubes profundas las que producen aguaceros intensos.

Y agregó que las nubes tienen un tamaño finito, lo que explica por qué en algunas partes debajo de la nube llueve mucho y hay otras en las que sólo chispea.

Sobre el contexto urbano en la capital del país y su relación con el cambio climático, los especialistas coincidieron en que las precipitaciones están condicionadas por la expansión urbana, pérdida de áreas verdes y por supuesto el cambio climático.

UNAM Global recuerda que durante la conferencia "Modificación del clima de la Ciudad de México por efecto de la urbanización", que se llevó a cabo en 2021, Elda Luyando López, del entonces Centro de Ciencias de la Atmósfera, explicó que el centro de la capital funciona como una zona desértica, lo que propicia el calentamiento superficial, formación de islas de calor e intensificación de lluvias convectivas de poca duración pero de gran intensidad.

La especialista señaló que éstas se presentan de forma localizada y repentina, lo que dificulta la filtración de agua y desborda la capacidad de los sistemas de drenaje.

Al respecto, la UNAM agregó que la frecuencia de aguaceros extremos también se incrementó; mientras en el siglo XX se presentaban menos de 10 al año, en el siglo XXI ocurren más de 25. Lo que es directamente proporcional a la urbanización acelerada y los efectos del cambio climático global.