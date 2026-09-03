Medio Ambiente

Por Qué Hay Lluvias Más Intensas en Menos Tiempo: el Cambio Climático Explicado

Pese a que se piensa que el incremento en las temperaturas y las sequías son las únicas consecuencias del cambio climático, lo cierto es que éste también intensifica las lluvias torrenciales

Lluvias Intensas a causa del Cambio ClimáticoEn México la temporada de lluvia abarca de mayo a noviembre, aunque el periodo de precipitaciones más intensas se da usualmente entre agosto y octubre . Foto: Cuartoscuro.

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