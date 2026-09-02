Medio Ambiente

ONU Advierte Fenómenos Meteorológicos Extremos por Calentamiento Global

El PNUMA revela que el aumento de la temperatura mundial puede rebasar los 2°C

Calentamiento globalIncendio forestal en el Cerro del Temeroso. Foto: Cuartoscuro
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