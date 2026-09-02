ONU Advierte Fenómenos Meteorológicos Extremos por Calentamiento Global

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alertó que el umbral de 1.5 °C de calentamiento global establecido como referencia frente a la era preindustrial será rebasado en los próximos años, dicha situación podría intensificar los fenómenos climáticos extremos y elevar el riesgo de daños irreversibles en distintos ecosistemas.

António Guterres, secretario general de la ONU, señaló "en todo el mundo, las olas de calor extremo ya están demostrando que los impactos climáticos golpearán más rápido, con más fuerza y durarán más tiempo, costando más vidas y causando mayores perturbaciones".

Guterres también sostuvo que las olas de calor, los incendios y las inundaciones registrados durante este verano deben considerarse una advertencia sobre los efectos que podrían presentarse con mayor intensidad en el futuro.

De acuerdo con el informe del PNUMA, el escenario más favorable contempla que el calentamiento alcance un máximo de 1.8 °C por encima de los niveles preindustriales. En otras proyecciones, el incremento podría superar los 2 °C.

El organismo advierte que cada fracción de grado adicional sobre los 1.5 °C incrementará la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y elevará la posibilidad de que se alcancen puntos de inflexión con consecuencias irreversibles.

Entre los riesgos señalados por la ONU se encuentran la desestabilización de grandes capas de hielo, el deterioro de la Amazonía y modificaciones en una importante circulación de corrientes del Atlántico, sistema que desempeña un papel relevante en la regulación del clima.

Aunque el panorama representa un desafío, el PNUMA sostiene que todavía existe la posibilidad de regresar por debajo del umbral de 1.5 °C hacia finales del siglo.

Para conseguirlo, plantea reducir de manera inmediata y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el nivel máximo de calentamiento y, posteriormente, retirar dióxido de carbono de la atmósfera para alcanzar emisiones netas negativas.

FBPT