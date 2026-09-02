Se Registra Explosión en Casa por Acumulación de Gas en Saltillo, Coahuila

Una explosión por acumulación de gas se registró en el fraccionamiento Residencial San Alberto, ubicado al norte de Saltillo, dejando como saldo al menos tres personas lesionadas, entre ellas un hombre que presentó quemaduras en gran parte del cuerpo y cuyo estado de salud se reporta como grave.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron mientras una pipa de gas se encontraba abasteciendo un tanque estacionario de un domicilio. En determinado momento se registró la explosión, ocasionando lesiones a las personas que se encontraban en el lugar. Trascendió que el propietario de la vivienda, identificado como José González, sufrió quemaduras de primero y tercer grado.

Asimismo, dos trabajadores de la empresa gasera resultaron lesionados; Gabriel Ramírez, operador de la unidad, y Eduardo Anguiano, su ayudante, quienes presentaron quemaduras de consideración a consecuencia del incidente.

Los lesionados fueron atendidos y trasladados inicialmente por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital privado para recibir atención médica. Sin embargo, minutos después, Eduardo Anguiano, de 58 años, fue ingresado al Hospital General de Zona Número 2 del IMSS debido a la gravedad de sus lesiones.