Accidentes

Se Registra Explosión en Casa por Acumulación de Gas en Saltillo, Coahuila

El incidente ocurrió cuando una pipa estaba abasteciendo un tanque estacionario.

Se Registra Explosión en Casa por Acumulación de Gas en Saltillo, CoahuilaUna explosión por acumulación de gas se registró al norte de Saltillo. Foto: N+

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