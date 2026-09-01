Política

Impulsan 'Ley Nicole' en Coahuila para Prohibir Cirugías Estéticas en Menores

La iniciativa será discutida y votada durante este periodo ordinario.

Impulsan 'Ley Nicole' en Coahuila para Prohibir Cirugías Estéticas en MenoresLa ley busca prevenir muertes o daños en menores en cirugías mal realizadas. Foto: N+

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