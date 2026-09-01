Impulsan 'Ley Nicole' en Coahuila para Prohibir Cirugías Estéticas en Menores

El estado de Coahuila buscará contar con su propia 'Ley Nicole', con la que se pretende prohibir la realización de cirugías estéticas en menores de edad cuando los procedimientos no estén justificados por razones reconstructivas o médicas.

El diputado Jorge Valdés informó que la iniciativa será discutida y votada durante el actual periodo ordinario de sesiones, con el objetivo de prevenir daños o fallecimientos de menores derivados de procedimientos estéticos realizados de manera inadecuada, incluso cuando exista el consentimiento de los padres o tutores.

La propuesta tomó como referencia el caso de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que murió en Durango después de someterse a una cirugía estética el 12 de septiembre de 2025.

Por este caso, la madre de la menor, Paloma Jazmín 'N', y el cirujano Víctor Manuel 'N' fueron vinculados a proceso. La mujer enfrentó cargos por omisión de cuidados y usurpación de profesiones, mientras que el hombre fue procesado por abandono y práctica indebida del servicio médico.

La llamada 'Ley Nicole' fue aprobada posteriormente en el Congreso del Estado de Durango, el 19 de noviembre de 2025, como una medida para establecer mayores restricciones a los procedimientos estéticos realizados en menores de edad.