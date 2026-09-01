Sheinbaum Lamenta Trato a Mexicanos por Detenciones y Muertes en EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso durante su mensaje con motivo del Segundo Informe de Gobierno que la relación con el Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) ha tenido sus dificultades y refirió que “uno de los aspectos más dolorosos” ha sido el trato que han recibido los mexicanos.

La mandataria nacional se refirió a las detenciones y a la muerte de 17 connacionales en centros de detención y operativos en territorio estadounidense.

Frente a ello, recordó que se decidió “interponer denuncias en los casos en que fue necesario y exigir que se respeten plenamente los derechos de nuestras y nuestros compatriotas”.

Al hablar sobre la relación con EUA, comentó que la autoridad mexicana tomó la decisión de siempre buscar el entendimiento.

Por otra parte, destacó la transformación que se hizo a la asistencia consular, para mejorar la atención a los paisanos y para que sepan que los consulados son espacios de entendimiento y acompañamiento de resolución.

Añadió que con el programa “México te abraza” se ha apoyado a más de 281 mil compatriotas que han regresado de Estados Unidos.

Y en materia comercial, indicó que hay diálogo permanente con el Gobierno estadounidense y dijo que se espera llegar a un entendimiento.

En seguridad, añadió, se han alcanzado acuerdos de colaboración que parten de cuatro principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

“En México queremos cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones; pero cooperación no significa sometimiento; amistad no significa renunciar a nuestros principios”, sostuvo y añadió que la soberanía “no se negocia, no se entrega y no se comparte”.

Así, de acuerdo con Sheinbaum, en política exterior se han mantenido los principios constitucionales.

Y enlistó: “la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y la paz y la seguridad internacionales”.

SPB