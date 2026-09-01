Política

Sheinbaum Lamenta Trato a Mexicanos por Detenciones y Muertes en EUA

La presidenta habló sobre la relación con Estados Unidos durante su mensaje con motivo del Segundo Informe de Gobierno

Claudia Sheinbaum durante mensaje por Segundo Informe de Gobierno. Foto: Presidencia de la RepúblicaClaudia Sheinbaum durante mensaje por Segundo Informe de Gobierno. Foto: Presidencia de la República

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