Excomisionado del INM no Acude al Centro de Justicia de Ciudad Juárez; Difieren Audiencia

La audiencia de revisión de cumplimiento contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), fue diferida luego de que no se presentó este martes a las 9:15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La diligencia buscaba revisar si Garduño Yáñez cumplió con los ordenamientos que un juez penal federal le fijó como condición para mantener la suspensión del proceso penal en su contra, dentro de la causa penal 237/2023, derivada del incendio en una estación migratoria donde murieron 40 personas en marzo de 2023.

Garduño Yáñez había pedido que la audiencia se realizara de forma remota.

En el exterior del Centro de Justicia Penal Federal, un grupo de ocho mujeres y hombres se manifestó con pancartas.

El Congreso del Estado de Chihuahua rechazó en su momento la disculpa pública que Garduño Yáñez ofreció a las víctimas, al considerarla contraria a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, y exigió a la Secretaría de Gobernación federal ofrecer una disculpa institucional en Ciudad Juárez, en el lugar de los hechos.

La organización civil Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a parte de las víctimas, ha cuestionado el trato judicial que ha recibido el caso. La organización sostiene que reducir la responsabilidad de Garduño Yáñez a un delito menor —el que le abrió la puerta al beneficio de la suspensión condicional— constituye una forma de justicia selectiva, y afirma que la resolución que le otorgó esa suspensión fue impugnada mediante juicio de amparo por organizaciones que representan a víctimas.