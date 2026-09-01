Sociedad

Excomisionado del INM no Acude al Centro de Justicia de Ciudad Juárez; Difieren Audiencia

Francisco Garduño Yáñez había solicitado que la comparecencia se realizara de forma remota

Excomisionado del INM no Acude al Centro de Justicia de Ciudad Juárez; Difieren AudienciaFrancisco Garduño Yáñez, ex titular del Instituto Nacional de Migración, cuando ofreció una disculpa publica por el incendio en una estancia provisional migratoria que causó la muerte de 40 personas migrantes. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+