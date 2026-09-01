Sociedad

Anuncian Simulacro Nacional en Jalisco: Horario y Fecha

El ejercicio busca la prevención ante movimientos telúricos, sobre todo, en zonas de alto riesgo.

Simulacro nacionalNegocios y empresas podrán participar en el simulacro nacional. Foto: N+

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Simulacro Nacional en Jalisco: Autoridades exhortan a las familias y negocios a participar.

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