Anuncian Simulacro Nacional en Jalisco: Horario y Fecha

Por primera vez, el Simulacro Nacional se llevará a cabo durante un fin de semana. Se tratará de un ejercicio hipotético ante un sismo de magnitud 7.7, con epicentro ubicado a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla, que afectaría a 14 entidades del país.

De acuerdo con autoridades, el simulacro se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas. Por ello, pidieron a la población identificar posibles riesgos en casa, establecer puntos de reunión y asignar responsabilidades entre los integrantes de cada familia.

“Resaltar que nadie se quede fuera. Aunque el llamado es a las familias y a los hogares, el simulacro también convoca a los establecimientos que sí tienen actividad los fines de semana”, señaló el comandante Eduardo Díaz, director de Evaluación y Seguimiento de Protección Civil Jalisco.

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El año pasado, alrededor de 3 millones de personas participaron en el macrosimulacro en Jalisco.

Cabe mencionar que, debido a su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, México es considerado un país con alta actividad sísmica. En Jalisco, la región Colima-Jalisco es una de las zonas donde se registra mayor actividad sísmica.