Sociedad

Fuerte Granizada Cubre La Marquesa y Complica la México-Toluca

El tráfico avanza lento en ambos sentidos por el hielo acumulado sobre la vialidad

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Foto: N+

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