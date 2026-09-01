Fuerte Granizada Cubre La Marquesa y Complica la México-Toluca

Una intensa granizada cayó esta tarde en la zona de la Marquesa, en el Estado de México, y cubrió de blanco un amplio tramo de la carretera México-Toluca, a la altura de la zona de restaurantes de la región.

Foto: N+

La caída de granizo vino acompañada de una densa neblina que redujo la visibilidad en el punto.

La combinación de hielo y agua sobre el pavimento generó tráfico pesado y lento en la zona montañosa, tanto para los automovilistas que se dirigen hacia Toluca como para quienes circulan en sentido contrario.

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Ante las condiciones del camino, se recomienda a los conductores moderar la velocidad y extremar precauciones, ya que el pavimento se encuentra resbaloso y con hielo en algunos tramos.

La zona de restaurantes de la Marquesa, un punto habitualmente concurrido, también resintió la afectación por el clima.

Videos difundidos en redes sociales mostraron la acumulación de granizo sobre la carretera y en los alrededores del lugar.