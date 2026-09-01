Internacional

Jueza en EUA Aplaza Audiencia de Naasón Joaquín García, Líder de La Luz del Mundo

Inicialmente se había fijado para el próximo 23 de septiembre, pero tras petición de los abogados de Naasón se hizo el cambio

Posponen Audiencia Naasón Joaquín García en Caso 'La Luz del MundoNaasón Joaquín García, líder de 'La Luz del Mundo. Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+