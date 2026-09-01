Jueza en EUA Aplaza Audiencia de Naasón Joaquín García, Líder de La Luz del Mundo

En el caso del líder de la iglesia La Luz del Mundo, la jueza federal Loretta A. Preska reprogramó para el 27 de octubre de 2026, la audiencia de preparación de juicio contra Naasón Joaquín García, su madre, Eva García de Joaquín, así como de otros integrantes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Crímenes Sexuales de Naasón Joaquín García Fueron la 'Punta del Iceberg': Fiscalía de NY

La audiencia se realizará a las 11:00 horas en la Corte Federal de Manhattan, Nueva York. Aunque en un inicio se había fijado para el próximo miércoles 23 de septiembre.

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Dicha audiencia se pospuso a petición de los abogados defensores de Naasón Joaquín García debido a que la fecha original coincidía con otros juicios con jurado en los que debían participar.

La audiencia reprogramada es fundamental por ser la última sesión antes de iniciar el juicio previsto para el 15 de marzo de 2027.

De encontrarse culpable, Naason Joaquín García, detenido en el Centro Metropolitano de Detenciones de Brooklyn, podría ser sentenciado a cadena perpetua.

El caso judicial de la iglesia evangélica La Luz del Mundo gira en torno a una red de crimen organizado, tráfico sexual, abuso de menores, pornografía infantil, lavado de dinero y explotación laboral.

Las investigaciones de las autoridades de Estados Unidos afirman que la cúpula de la organización utilizó su influencia religiosa y recursos financieros para abusar de feligreses.

La fiscalía determinó que la iglesia operaba como un vehículo para trasladar víctimas con fines de explotación.

El caso también es investigado en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México detectó esquemas de lavado de dinero, evasión fiscal y contrabando de efectivo.

El dinero proveniente de los diezmos y donaciones religiosas era presuntamente desviado para financiar los viajes y la vida de lujo de los implicados.

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