Internacional

Las Tres Muertes de Ejecutivos que Sacudieron a Nueva York en Menos de Dos Años

Uno fue un ataque planeado, otro un tiroteo masivo sin blanco específico y el tercero un episodio calificado por la policía como aleatorio

Policías de la Ciudad de Nueva York. Foto: APPolicías de la Ciudad de Nueva York. Foto: AP

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