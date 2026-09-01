Las Tres Muertes de Ejecutivos que Sacudieron a Nueva York en Menos de Dos Años

En menos de dos años, Nueva York ha sido escenario de tres hechos violentos que terminaron con la vida de altos ejecutivos de importantes firmas financieras: UnitedHealthcare, Blackstone y Bank of America.

Los tres casos generaron cobertura internacional y reavivaron el debate sobre la seguridad de los altos directivos corporativos en la ciudad. Uno fue un ataque planeado y dirigido, otro un tiroteo masivo sin blanco específico, y el tercero un episodio calificado por la policía como aleatorio.

En diciembre de 2024, Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, fue emboscado y baleado en una calle de Manhattan mientras se dirigía a una conferencia con inversionistas.

Luigi Mangione fue detenido días después y acusado del crimen; el caso se convirtió en un fenómeno mediático que puso sobre la mesa el descontento social hacia la industria de los seguros médicos en Estados Unidos.

Al año siguiente, en julio de 2025, Wesley LePatner, directora global de Core+ Real Estate y directora ejecutiva del fondo inmobiliario BREIT de Blackstone, murió durante un tiroteo en el edificio de Park Avenue que alberga tanto la sede del mayor gestor de activos alternativos del mundo como la de la NFL.

El atacante, identificado como Shane Tamura, de 27 años, abrió fuego en el vestíbulo del inmueble y mató a cuatro personas —entre ellas un oficial de policía— antes de quitarse la vida. LePatner intentó resguardarse detrás de una columna, sin éxito.

Aunque trabajaba en el mismo edificio, no hay evidencia de que el atacante la hubiera elegido a ella como blanco particular; las autoridades investigaron el ataque como un tiroteo masivo vinculado a agravios del atacante hacia la NFL, no como un crimen dirigido contra Blackstone.

El hecho más reciente ocurrió el lunes 31 de agosto de 2026 en Times Square. Erin Piacenti, de 32 años, vicepresidenta de selección de negocios y conflictos de Bank of America, murió apuñalada por Pamela Cisneros, de 49 años, quien atacó también a un hombre de 68 años que resultó herido de gravedad. El ataque fue calificado por la policía como "aleatorio".

El ataque ocurrió en una de las zonas más concurridas y con mayor presencia policial de Nueva York: junto a una comisaría y justo afuera del edificio donde se realiza la celebración anual de la caída de la bola en la víspera de Año Nuevo de la ciudad. Un hombre fue apuñalado mortalmente en la misma zona en mayo.

Cisneros sacó dos cuchillos de una bolsa de compras, apuñaló al hombre y luego atacó a Piacenti, dijo la comisionada de policía Jessica Tisch en una conferencia de prensa.

Un grupo de agentes de la policía intentó persuadir a Cisneros durante varios minutos para que soltara los cuchillos antes de usar la pistola eléctrica. Según Tisch, ella les dijo que no soltaría nada y que “preferiría matar” a los agentes. Luego, dos agentes le dispararon.

AMP