Accidentes

Muere Menor Atropellado por Transporte Público en Amozoc, Puebla

La unidad embistió a la víctima en inmediaciones del Centro de Salud de Las Vegas, a pesar de que paramédicos trataron de salvarlo, no tuvieron éxito.

Paramédicos confirmaron la muerte de un menor atropellado en Puebla.Paramédicos confirmaron la muerte de un menor en Puebla. Foto: Ayuntamiento Amozoc | Ilustrativa

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Un menor de edad perdió la vida luego de ser embestido por una unidad tipo combi en Amozoc, las autoridades investigan el hecho.

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