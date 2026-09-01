Muere Menor Atropellado por Transporte Público en Amozoc, Puebla

Un menor de edad perdió la vida luego de ser atropellado por una unidad de transporte público en el municipio de Amozoc de Mota perteneciente al estado de Puebla.

El hecho ocurrió sobre la calle Francisco Villa e Ignacio Allende, en el barrio de San Andrés Las Vegas, justo frente al Centro de Salud del IMSS Bienestar.

Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc arribaron para atender el accidente y lograron la detención del conductor de la unidad tipo combi, para posteriormente ser trasladado con las autoridades ministeriales.

Se sabe que la víctima fue trasladada al Centro de Salud de Las Vegas con apoyo de una ambulancia, sin embargo, fue declarado muerto derivado a la gravedad de sus lesiones.

Agentes del Servicio Médico Forense (Semefo) arribaron a la unidad médica para realizar el levantamiento del cuerpo y proceder con los estudios correspondientes. La Fiscalía General del Estado (FGE) llevará acabo las investigaciones para deslindar o esclarecer responsabilidades.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y su edad exacta, por lo que se espera que las autoridades municipales de Amozoc den más información.

La mañana de este 1 de septiembre también ocurrió la muerte de un hombre en donde una unidad de transporte público resultó involucrada.

Se sabe que la unidad 74 de la ruta RS-19 circulaba sobre el Boulevard Héroes del 5 de Mayo en inmediaciones del Mercado Hidalgo cuando un pasajero se desvaneció de manera repentina.

El cuerpo de emergencia arribó al sitio para atender al masculino, sin embargo, ya no contaba con signos vitales por lo que fue notificado el Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento del cuerpo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas de su muerte con ayuda de los estudios forenses correspondientes.

Con información de N+

MCS