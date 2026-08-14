La Historia de 'Minita': Muere Madre Buscadora Atropellada por un Microbús en Puebla

Durante casi siete años, Minerva González Roque recorrió calles, oficinas, hospitales y distintos puntos de puebla con una sola esperanza: encontrar a su hijo.

'Minita', como cariñosamente era conocida, fue una madre buscadora e integrante del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Adulta Mayor Muere Atropellada por una Unidad de Transporte Público en Puebla

Este jueves 13 de agosto, su vida terminó de manera trágica. Fue atropellada por una unidad del transporte público de la Ruta 67, en el cruce de la 10 poniente y 9 norte, en la ciudad de Puebla.

Minerva González Roque perdió la vida atropellada por una Ruta 67 en Puebla

Su historia estuvo marcada por la búsqueda de su hijo, José Martín Jiménez González, desaparecido en 2018.

Tras años de incertidumbre, en noviembre de 2025 recibió una noticia que cambió su búsqueda: los restos de José Martín fueron identificados y entregados a su madre.

Minerva finalmente pudo despedir a su hijo. Nueve meses después, “Minita” también partió. Su muerte causó consternación entre quienes compartieron con ella años de búsqueda, exigencia y esperanza.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR