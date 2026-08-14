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La Historia de 'Minita': Muere Madre Buscadora Atropellada por un Microbús en Puebla

La mujer arrollada por la Ruta 67 fue identificada como Minerva González Roque; su historia estuvo marcada por la búsqueda de su hijo.

'Minita' pasó parte de su vida buscando a su hijo.'Minita' pasó parte de su vida buscando a su hijo. Foto: Facebook Red en Búsqueda de Personas Desaparecidas

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La incansable búsqueda de Minerva González Roque por su hijo desaparecido terminó en tragedia. 'Minita', madre buscadora en Puebla, falleció tras ser atropellada.

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