Muere Hombre Después de Accidente Volcadura en Carretera Torreón-San Pedro

Un hombre perdió la vida en un accidente vial registrado la noche de este 13 de agosto sobre la carretera Torreón-San Pedro, en Torreón.

El occiso fue identificado como Ricardo, de 40 años, quien viajaba a bordo de un vehículo y era trabajador de una farmacia.

El automóvil se impactó contra los muros que dividen ambos carriles de la carretera y posteriormente volcó sobre la vialidad.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia de ley.

Muere motociclista de 43 años tras accidente en Saltillo

Un hombre perdió la vida mientras permanecía internado en la Clínica 2 del IMSS en Saltillo, donde recibía atención por las lesiones que sufrió en un accidente de motocicleta ocurrido durante la madrugada del domingo.

El percance se registró sobre Paseo de la Reforma, cuando el hombre perdió el control de la motocicleta al pasar sobre un charco, en el cruce con el bulevar Francisco Coss. Se informó que el sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y otras lesiones que le provocaron la muerte.

Tras el fallecimiento, la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense.