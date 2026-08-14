Accidentes

Muere Hombre Después de Accidente Volcadura en Carretera Torreón-San Pedro

Un hombre murió luego de chocar contra los muros que dividen la vialidad y volcar en la carretera Torreón-San Pedro

Muere Hombre Después de Accidente Volcadura en Carretera Torreón-San PedroCorporaciones de emergencia arribaron a la carretera Torreón-San Pedro. Foto: N+

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