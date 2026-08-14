Muere Hombre Hospitalizado tras Accidente de Motocicleta en Saltillo

Rafael 'N' de 43 años perdió la vida mientras permanecía internado en la clínica 2 del IMSS en Saltillo, luego de sufrir un accidente de motocicleta durante la madrugada del domingo.

El hombre originario de Monclova, presentó graves lesiones en el rostro y un traumatismo craneoncefálico severo. El accidente ocurrió sobre el Paseo de la Reforma, cuando Rafael viajaba junto a Blanca 'N' y, al pasar sobre un charco en el cruce con el bulevar Francisco Coss, perdió el control de la motocicleta.

Lesionados fueron trasladados al Hospital General de Saltillo

Ambos fueron trasladados al Hospital General de Saltillo; se informó que Blanca continúa recuperándose de lesiones las cuáles no ponen en riesgo su vida.

Ante el fallecimiento de Rafael, agentes de la Fiscalía acudieron al hospital para realizar las diligencias correspondientes. Los restos de Rafael fueron trasladados al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.

Muere joven de 22 años en accidente en autopista Saltillo-Torreón

En otro fatal percance, una joven de 22 años, perdió la vida el 13 de agosto en un accidente registrado en la autopista de cuota Saltillo-Torreón. De acuerdo con los primeros peritajes, un camión de transporte de personal impactó el automóvil en el que viajaba la víctima, provocando que ambas unidades salieran de la carretera.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales atendieron a varios trabajadores que viajaban en el camión, quienes no presentaron lesiones de gravedad. Elementos de la Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes