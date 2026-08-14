Accidentes

Muere Hombre Hospitalizado tras Accidente de Motocicleta en Saltillo

Un hombre que permanecía internado en la Clínica 2 del IMSS en Saltillo murió tras un accidente de motocicleta.

Muere Hombre Hospitalizado tras Accidente de Motocicleta en SaltilloEl hombre de 43 años permanecía internado en la clínica 2 del IMSS. Foto: N+

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