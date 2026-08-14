Accidentes

Choque entre Camioneta y Automóvil Deja un Lesionado en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

Cuerpos de emergencias se movilizaron hasta el lugar del accidente, en San Pablo Xochimehuacan, para atender al joven que resultó herido.

Accidente Camioneta Automóvil Joven Lesionado San Pablo Xochimehuacan PueblaChocan Camioneta y Automóvil en San Pablo Xochimehuacan, Puebla. Foto: X @PCGobPue

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Un joven resulta herido tras un choque entre camioneta y automóvil en Puebla. Protección Civil ya retiró los vehículos. Conoce más sobre este accidente en San Pablo Xochimehuacan.

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