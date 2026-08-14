Choque entre Camioneta y Automóvil Deja un Lesionado en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

La tarde de este jueves 13 de agosto de 2026 se registró un choque entre una camioneta y un automóvil en calles de San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

Al lugar del accidente, al norte de la capital poblana llegaron cuerpos de emergencias para atender a un joven que resultó con lesiones leves, sin que fuera necesario un traslado hospitalario.

Chocan Camioneta y Automóvil en San Pablo Xochimehuacan, Puebla; Hubo un lesionado

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este jueves cuando se registró un accidente vial en calles de San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar del municipio de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil color blanco chocó contra una camioneta color rojo, dejando como saldo un joven lesionado, al que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, se encargaron del retiro de las unidades siniestradas sin que se reportara derrame de líquidos.

Muere mujer de la tercera edad atropellada en el Centro Histórico de Puebla

Una mujer de la tercera edad falleció luego de ser atropellada por una unidad de transporte público luego de intentar cruzar la calle 9 Norte en el Centro Histórico de Puebla.

La tarde de este 13 de agosto un accidente terminó con la vida de una adulta mayor de aproximadamente 75 años de edad, tras el hecho, testigos solicitaron el apoyo del cuerpo de emergencias.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Adulta Mayor Muere Atropellada por una Unidad de Transporte Público en Puebla

Se sabe que el operador de la unidad 28 de la Ruta 67 embistió a la mujer, quien caminaba con un bastón en mano, y posteriormente se dio a la fuga por calles de la capital poblana.

Con información de N+

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