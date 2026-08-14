Sociedad

'No Habrá Prórroga': CRT Suspenderá Estas Líneas de Telefonía Móvil en las Próximas 72 Horas

El organismo precisó que no habrá prórroga para quienes no completen el registro obligatorio a tiempo

Registro de teléfono celularUsuarios de telefonía celular. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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