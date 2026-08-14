'No Habrá Prórroga': CRT Suspenderá Estas Líneas de Telefonía Móvil en las Próximas 72 Horas

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advirtió que las líneas de telefonía móvil con terminación "0" que no se vinculen antes de este sábado 15 de agosto comenzarán a suspenderse de forma gradual en un plazo de 72 horas.

El organismo precisó que no habrá prórroga para quienes no completen el trámite a tiempo.

¿A quiénes afecta esta suspensión?

La medida aplica para toda la población usuaria de telefonía celular cuyo número termina en "0", quienes deben realizar la vinculación de su línea antes del sábado 15 de agosto para evitar la suspensión temporal del servicio.

¿Qué pasa si no vinculo mi línea a tiempo?

Para los usuarios que no completen el trámite dentro del plazo, las compañías telefónicas iniciarán el proceso de suspensión de los servicios de llamadas, mensajes de texto e internet, dentro de un periodo de 72 horas posteriores a la fecha límite.

La Comisión reiteró que no habrá prórroga, por lo que hizo un nuevo llamado a la ciudadanía con líneas terminadas en "0" a realizar su vinculación a más tardar este 15 de agosto, con el fin de mantener su servicio sin interrupciones.

De acuerdo con la CRT, el objetivo de este proceso es eliminar el uso anónimo e ilícito de chips y frenar la extorsión, delito que se comete hasta en un 80% de los casos a través de llamadas telefónicas.

¿Qué servicios se mantienen activos aunque suspendan mi línea?

Incluso si el servicio queda suspendido por falta de vinculación, las líneas conservarán:

La recepción de alertas sísmicas.

La posibilidad de llamar al número de emergencias 911.

La posibilidad de llamar a los números de atención ciudadana 079, 088 y 089.

La posibilidad de comunicarse directamente con su compañía telefónica.

¿Cómo puedo vincular mi línea o recuperar el servicio?

La vinculación puede realizarse en cualquier momento, incluso después de la suspensión, a través de:

El portal web o la aplicación de la compañía telefónica, desde el propio celular.

Un centro de atención a clientes, presentando identificación oficial vigente con CURP.

También se puede acceder a la plataforma de cada compañía a través del sitio: registratulinea.crt.gob.mx.

Una vez realizada la vinculación, el servicio se reanuda de inmediato. De acuerdo con la CRT, a la fecha se han vinculado con éxito 71 millones de líneas telefónicas en todo el país.

¿Cuál es el calendario completo de vinculación por terminación de línea?

El proceso continúa de forma escalonada según el último dígito del número telefónico:

0: 15 de agosto

1: 31 de agosto

2: 15 de septiembre

3: 30 de septiembre

4: 15 de octubre

5: 31 de octubre

6: 15 de noviembre

7: 30 de noviembre

8: 15 de diciembre

9: 31 de diciembre

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