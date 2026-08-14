Seguridad

Hombre Detenido con Tigre de Bengala en CDMX Dice Tener Documentos Que Acreditan su Propiedad

El hombre que trasladaba a un cachorro de tigre de bengala blanco en Iztapalapa, pide más tiempo para demostrar su inocencia

El cachorro de tigre de bengala blanco fue hallado en inmediaciones de la Central de Abasto en IztapalapaFoto: Especial

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