Hombre Detenido con Tigre de Bengala en CDMX Dice Tener Documentos Que Acreditan su Propiedad

El hombre que fue detenido mientras trasladaba a un cachorro de tigre de bengala blanco en la Central de Abasto en Iztapalapa, Ciudad de México, pidió a las autoridades más tiempo para demostrar su inocencia; estos son los detalles.

Este jueves 13 de agosto de 2026, se realizó la audiencia inicial en contra de José Luis “N”, quien fue aprehendido con la especie considerada en peligro de extinción.

Durante la presentación ante la Autoridad Judicial donde le darían a conocer los motivos de su detención, la defensa del señalado interpuso un recurso legal para obtener más tiempo para hallar las pruebas que comprueben su inocencia.

Lo anterior, porque José Luis “N”, asegura que cuenta con los documentos que acreditan la posesión del cachorro de tigre de bengala blanco de casi cuatro meses de edad.

¿Qué hacía un tigre de bengala blanco en Iztapalapa?

En la audiencia, el acusado refirió que en el instante en el que fue detenido en las inmediaciones de la Central de Abasto de Iztapalapa, ubicada en la colonia con el mismo nombre, iba a entregar al tigre de bengala a una persona en dicho centro de distribución de alimentos.

Debido a que el detenido solicitó la duplicidad de término, la audiencia fue diferida para este viernes 14 de agosto a las 8:00 horas. La audiencia de imputación se realizará en los juzgados federales del Reclusorio Oriente.

¿Y el tigre de bengala rescatado?

La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que la cría de tigre de bengala blanco fue entregada a personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en el Estado de México.

“La acción se llevó a cabo conforme a los protocolos que requería la tigresa, en acompañamiento de un médico veterinario especialista, quien se encargó de salvaguardar su integridad física”, afirmó.

Los uniformados llegaron al inmueble de la institución ubicada en la colonia Lomas de Tecamachalco, en el municipio de Naucalpan, Edomex, en donde entregaron al ejemplar silvestre, que quedó bajo resguardo de la dependencia federal.

Con información de Arturo Sierra.

EPP