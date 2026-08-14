Se Registran 10 Viviendas Afectadas por Lluvias en Tepeyahualco de Hidalgo, Puebla

Las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas sobre el Valle de Serdán en el estado de Puebla, han dejado afectaciones en algunos de los municipios que se encuentran en dicha región.

Tal es el caso de Tepeyahualco de Hidalgo, ya que cuerpos de emergencias recorrieron las calles de la comunidad de El Fuerte de la Unión, reportando un total de diez viviendas afectadas.

Lluvias dejan 10 viviendas afectadas en Tepeyahualco de Hidalgo, Puebla

Fue durante la tarde de este jueves 13 de agosto de 2026 que cayó una fuerte lluvia sobre el municipio poblano de Tepeyahualco de Hidalgo, dejando afectaciones en distintas zonas de la demarcación.

Elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla realizaron recorridos por la comunidad de El Fuerte de la Unión donde se reportaron diez viviendas afectadas.

Al mismo tiempo que los cuerpos de emergencias continúa realizando el censo total de los daños, llevan a cabo la inspección de una barranca en la zona para reportar o descartar personas lesionadas en el sitio.

Lluvia deja anegaciones menores en la ciudad de Puebla

La lluvia registrada la tarde de este jueves provocó anegaciones menores, corrientes de agua y complicaciones viales en la ciudad de Puebla y la zona conurbada.

En Avenida Margaritas y 11 Sur, la precipitación aumentó de intensidad y el agua comenzó a acumularse sobre la vialidad, principalmente para quienes circulaban desde Mayorazgo.

También se reportaron anegaciones menores en Calzada Zavaleta y Camino Real a Cholula, así como en Bulevar Atlixco y Bulevar Forjadores. En la 14 Sur y Avenida Las Torres hubo encharcamientos que obstruyeron cruces peatonales y banquetas.

La lluvia también complicó la circulación en la Recta a Cholula, donde se registró una carambola entre cinco vehículos que generó mayor carga vehicular. Ante el pavimento mojado, las corrientes de agua y la reducción de visibilidad, se recomienda a los automovilistas disminuir la velocidad y extremar precauciones.

Con información de N+

GMAZ