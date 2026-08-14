Cambio climático

Se Registran 10 Viviendas Afectadas por Lluvias en Tepeyahualco de Hidalgo, Puebla

Elementos de Protección Civil estatal realizaron recorridos por las calles de la comunidad de El Fuerte de la Unión en el municipio poblano.

10 Viviendas Afectadas Lluvias El Fuerte de la Unión Tepeyahualco de Hidalgo Puebla10 Viviendas Resultaron Afectadas por Lluvias en Tepeyahualco de Hidalgo, Puebla. Foto: X @PCGobPue

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Fuertes lluvias en Tepeyahualco de Hidalgo dejan 10 viviendas afectadas. Protección Civil evalúa daños y busca posibles heridos. Infórmate sobre el impacto en la región.

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