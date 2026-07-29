Fuerte Lluvia Provocó Volcadura de Tractocamión en Chignahuapan, Puebla

La tarde de este martes 28 de julio se registró la volcadura de un tractocamión cargado con 18 toneladas de alambre en un camino ubicado en el municipio poblano de Chignahuapan.

Las fuertes lluvias que cayeron sobre la Sierra Norte poblana habrían provocado que el conductor perdiera el control de la unidad de carga provocando el accidente vial en dicho Pueblo Mágico.

Vuelca tractocamión con 18 toneladas de alambre en Chignahuapan, Puebla

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este martes cuando se registró la volcadura de un tractocamión que circulaba cargado con 18 toneladas de alambre en el municipio de Chignahuapan.

Elementos de la Coordinación de Protección Civil estatal llegaron al lugar de los hechos, quienes mitigaron derrames de aceite y líquido inflamable, además de que se desconectaron baterías.

Asimismo informaron que el conductor fue valorado y no requirió traslado hospitalario, por lo que después de mitigar riesgos y realizar el retiro de la unidad, la vialidad fue reabierta.

🚛 En Chignahuapan, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió la volcadura de un tractocamión con carga de 18 toneladas. El conductor fue valorado sin requerir traslado.



🛢 Se mitigaron derrames de aceite y líquido inflamable, se desconectaron baterías y la vialidad… pic.twitter.com/0X2BHDKsYi — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 28, 2026

Choque de vehículo y combi de transporte público deja cuatro lesionados en la ciudad de Puebla

Este mismo martes, aproximadamente a las 14:00 horas se registró un choque entre un vehículo particular y una unidad del transporte público en la colonia Naciones Unidas de la ciudad de Puebla.

Al punto del accidente llegaron elementos de Protección Civil estatal, quienes valoraron a las cuatro personas que resultaron lesionadas, siendo el seguro de los involucrados el encargado de gestionar su atención médica.

Con información de N+

GMAZ