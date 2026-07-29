Accidentes

Fuerte Lluvia Provocó Volcadura de Tractocamión en Chignahuapan, Puebla

Cuerpos de emergencias atendieron al conductor y realizaron el retiro de la unidad de carga en este Pueblo Mágico de la Sierra Norte poblana.

Accidente Volcadura Tractocamión Lluvia Chignahuapan Sierra Norte PueblaVuelca Tractocamión por Fuerte Lluvia en Chignahuapan, Puebla. Foto: X @PCGobPue

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Fuerte lluvia causa volcadura de tractocamión en Chignahuapan, Puebla. Emergencias controlaron el derrame y el conductor está fuera de peligro.

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