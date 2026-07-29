Hombre Fue Asesinado a Machetazos por Dos Sujetos que le Pidieron Dinero en Tlaola, Puebla

Este martes 28 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de 21 años de prisión contra Omar “N” y Florentino “N” por ser responsables del homicidio de un hombre ocurrido en el municipio poblano de Tlaola.

De acuerdo con las autoridades, los hoy sentenciados y otro sujeto rodearon a un grupo de trabajadores en la comunidad Ejido Amapalco, y tras exigirles dinero atacaron en el cuello con un machete a la víctima.

Omar “N” y Florentino “N” mataron a machetazos a un hombre en Tlaola, Puebla

Los hechos ocurrieron el 18 de julio de 2024, cuando la víctima se encontraba con otras personas realizando labores de limpieza y corte de hierba en un camino de la comunidad de Ejido Amapalco.

Al lugar llegaron los hoy sentenciados acompañados de un tercer hombre, quienes portaban machetes y rodearon al grupo para intimidarlo. Durante la agresión, Omar “N” exigió dinero a la víctima y posteriormente la atacó con el arma, causándole lesiones en el cuello.

Mientras los acompañantes intentaban auxiliarla, Florentino “N” y otro de los involucrados los amenazaron para impedir que se acercaran; después, los responsables huyeron hacia una zona de monte. Como resultado de las lesiones, la víctima perdió la vida.

Sentencian a Omar “N” y Florentino “N” por homicidio de hombre en Tlaola, Puebla

La investigación y el trabajo de litigación desarrollados por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) permitieron obtener una sentencia condenatoria firme contra Omar “N” y Florentino “N”, penalmente responsables del delito de homicidio calificado, cometido en el municipio de Tlaola.

Con las pruebas obtenidas y presentadas por el Ministerio Público, se acreditó la responsabilidad de los sujetos, por lo que la autoridad judicial les impuso una pena de 21 años, 10 meses y 15 días de prisión, además de negarles el beneficio de la conmutación de la pena y dejar a salvo los derechos de la parte ofendida respecto de la reparación del daño.

La resolución fue impugnada por las defensas; sin embargo, el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia, por lo que ésta quedó firme.

Con información de N+

GMAZ