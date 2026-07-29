Homicidios

Hombre Fue Asesinado a Machetazos por Dos Sujetos que le Pidieron Dinero en Tlaola, Puebla

Omar "N" y Florentino "N" rodearon y amenazaron a un grupo de personas y atacaron con el arma blanca a la víctima en el cuello en el Ejido Amapalco.

Sentenciados Omar N Florentino N Homicidio Hombre Machetazos Dinero Ejido Amapalco Tlaola PueblaSentencian a Dos Sujetos por Matar a Machetazos a un Hombre en Tlaola, Puebla. Foto: N+

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Condenan a 21 años de prisión a Omar y Florentino por asesinar a machetazos a un hombre en Tlaola, Puebla. Descubre cómo la Fiscalía logró esta sentencia.

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