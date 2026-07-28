Una Persona Fue Asesinada luego de Discutir con Varios Hombres en un Taller Mecánico en Puebla

Dos sujetos identificados como José Eduardo "N" y Mario Alberto "N" son investigados por su probable participación en el delito de homicidio calificado, cometido en el municipio de San Martín Texmelucan, municipio de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplió orden de aprehensión de ambos hombres, por hechos ocurridos el pasado 7 de enero de 2020.

De acuerdo con la investigación la víctima se encontraba afuera de un taller mecánico de la colonia San Damián de Texmelucan en Puebla, cuando sostuvo una discusión con los ahora detenidos y otro hombre.

Aprehende FGE a probables responsables de homicidio calificado en San Martín Texmelucan

Durante el conflicto, presuntamente los agresores accionaron armas de fuego en su contra y después huyeron del lugar.

La víctima fue trasladada para recibir atención médica, sin embargo, falleció a consecuencia de las lesiones ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

Años después la Coordinación General Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos ubicaron a José Eduardo "N" y Mario Alberto "N", contra quienes existía un mandamiento judicial emitido por un Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente con sede en San Martín Texmelucan.

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió una orden de aprehensión contra José Eduardo N. y Mario Alberto N., investigados por su probable participación en el delito de homicidio calificado, cometido en el municipio de San Martín Texmelucan. #FiscalíaInforma |… pic.twitter.com/frkGwvmlfH — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 28, 2026

Las autoridades dieron cumplimiento a la orden de aprehensión y puso a los detenidos a disposición de la autoridad judicial, en espera de que se fije día y hora para la audiencia inicial.

Con información N+

JAPR