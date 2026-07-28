Homicidios

Una Persona Fue Asesinada luego de Discutir con Varios Hombres en un Taller Mecánico en Puebla

Durante el conflicto, presuntamente los agresores sacaron armas de fuego y las accionaron en su contra en San Martín Texmelucan.

Seis años después del delito fueron detenidos ambas personas.Seis años después del delito fueron detenidos ambas personas. Foto: FGE Puebla

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Tras años de investigación, la FGE aprehende a dos hombres por un asesinato en San Martín Texmelucan. Descubre cómo se resolvió este caso.

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