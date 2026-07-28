Localizan Dos Cuerpos Calcinados Dentro de Conjunto Habitacional en Nogales, Sonora

Dos personas fueron localizadas sin vida la tarde del domingo 26 de julio en un conjunto habitacional abandonado ubicado sobre el bulevar 2000, en la colonia San Carlos, al oriente de la ciudad de Nogales.



De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, el hallazgo ocurrió alrededor de las dos de la tarde, luego de que elementos fueran alertados por radiofrecuencia sobre la presencia de un cuerpo calcinado en una de las viviendas del lugar.



Al arribar, los agentes se entrevistaron con el reportante, quien explicó que un hombre dedicado a recolectar latas de aluminio le pidió un teléfono para informar que había encontrado un cuerpo en el sitio.

Primeramente encontraron un cuerpo calcinado e iniciaron la búsqueda de más

Durante la inspección, los policías localizaron en una vivienda un cuerpo completamente calcinado, que por sus características aparentaba corresponder a un hombre.



Al ampliar la revisión del conjunto habitacional, los elementos encontraron un segundo cuerpo en otra casa, el cual también presentaba características compatibles con una persona del sexo masculino.



Tras el hallazgo, la zona fue acordonada y se dio aviso a personal de Servicios Periciales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena e iniciaron las investigaciones para establecer la identidad de las víctimas, así como las causas y circunstancias de ambas muertes.