Seguridad

Localizan Dos Cuerpos Calcinados Dentro de Conjunto Habitacional en Nogales, Sonora

La tarde del domingo 26 de julio, los cuerpos de aparentemente 2 hombres fueron localizados calcinados dentro de un conjunto habitacional en la colonia San Carlos, al oriente de Nogales.

Localizan Dos Cuerpos Calcinados Dentro de Conjunto Habitacional en Nogales, SonoraLocalizan Dos Cuerpos Calcinados Dentro de Conjunto Habitacional en Nogales, Sonora. Foto: Archivo N+

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Descubren dos cuerpos calcinados en un conjunto habitacional de Nogales. La escena fue acordonada y se inició una investigación para esclarecer los hechos.

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