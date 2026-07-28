¿Quién es Alberto Estrella? El Actor del que Cynthia Klitbo Confesó Haberse Enamorado

Cynthia Klitbo sorprendió a sus compañeros en La Casa de los Famosos México al revelar que se enamoró perdidamente de su compañero de telenovela, Alberto Estrella, durante una escena de beso en 1997.

Durante una plática nocturna en el reality show, Ese Pérez le preguntó a Cynthia Klitbo si alguna vez había sentido algo real durante una escena de beso. La actriz, sin filtro, respondió: "Una vez sí me enamoré de Alberto Estrella, sí me causaba una cosa más allá… hacíamos escena y yo así de… sí me calentaba mucho". La confesión dejó atónitos a sus compañeros, entre ellos Mariana Ochoa y Gema Garoa.

Klitbo aclaró que nunca fueron pareja porque en ese momento ella tenía una relación, y que ambos coincidieron en la telenovela "Alguna vez tendremos alas" (1997), donde ella interpretó a Rosaura Ontiveros y él a Rodolfo Sánchez "El Gato", el antagonista de la historia.

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¿Quién es Alberto Estrella?

Alberto Rodríguez Estrella nació el 23 de septiembre de 1962 en Guadalajara, Jalisco. Es actor de televisión, teatro y cine, y también dirige un foro cultural de teatro llamado "El Círculo Teatral".

Su debut ante las cámaras ocurrió de forma inesperada: a los 22 años ganó un casting para protagonizar un video promocional de Televisa sobre la Copa del Mundo de 1986. En ese material interpretaba a un Guerrero Águila que recorría zonas arqueológicas como Teotihuacán, Palenque, Chichén Itzá y el Lago de Pátzcuaro. Aquel video, según contó el propio actor, fue el que le dio el pase directo a la cancha y a la ceremonia de inauguración del Mundial México 86, donde bailó frente a más de 110 mil espectadores en el Estadio Azteca.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Estrella ha participado en decenas de telenovelas de Televisa, entre ellas "Martín Garatuza" (1986), "Amor en silencio" (1988), donde también coincidió con Klitbo, "Locura de amor" (2000), "Pasión" (2007-2008), "Alma de hierro" (2008-2009), "Lo que la vida me robó" (2013), "La malquerida" (2014), "Por amar sin ley" (2019) y, más recientemente, "Mi camino es amarte" (2022-2023) y "El gallo de oro" (2023). En cine ha aparecido en cintas como "Santos peregrinos" y "El fantástico mundo de Juan Orol", donde dio vida al Indio Fernández.

Un reencuentro que resurge en redes

La revelación de Klitbo llega casi 30 años después de aquella telenovela, y ha reavivado el interés por la carrera de Estrella, cuya anécdota del Mundial 86 también circuló recientemente por la cercanía con la inauguración del Mundial 2026.