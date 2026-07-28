Entretenimiento

¿Quién es Alberto Estrella? El Actor del que Cynthia Klitbo Confesó Haberse Enamorado

Cynthia Klitbo confesó en "La Casa de los Famosos México" que se enamoró de Alberto Estrella durante una escena de beso. Conoce su trayectoria.

quien-es-alberto-estrella-actor-cynthia-klitbo-enamoradaFoto: Cuartoscuro

Destacado

¿Sabías que Alberto Estrella debutó en un video del Mundial 86? Cynthia Klitbo confiesa haberse enamorado de él en una telenovela. Conoce más sobre su carrera y legado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+