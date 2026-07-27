¿A Qué Hora Pasa La Casa de los Famosos México 2026 en Canal 5 y Qué Días?

La Casa de los Famosos México 2026 ya inició y, además de sus transmisiones por Las Estrellas y ViX, el reality también tiene un espacio fijo en la programación de Canal 5. Aquí te decimos el horario exacto y los días en los que puedes seguir el show por esa señal.
Horario de La Casa de los Famosos México 2026 en Canal 5
De acuerdo con la programación oficial de Canal 5, el canal preparó, a partir del 27 de julio, una programación con el estreno de La Casa de los Famosos México, además de nuevos programas y películas. Dentro de ese horario, las galas del reality se ubican a las 10:00 p.m.
De lunes a viernes, el programa se transmite a las 10 de la noche por el 5, mientras que los domingos el horario cambia a las 8:30 de la noche por Las Estrellas, además de la transmisión 24/7 por ViX.
¿Quién conduce las galas de Canal 5?
La conducción se reparte entre distintas figuras según el día. Según la programación oficial, Odalys Ramírez y Diego de Erice conducen las galas de lunes, martes, jueves y viernes por Canal 5, mientras que Galilea Montijo está a cargo de las galas de nominación de los miércoles. Galilea Montijo también repite al frente de las emisiones dominicales por Las Estrellas.
La guía completa: Canal 5, Las Estrellas y ViX
Para no perderte ningún capítulo, te dejamos esta guía que detalla que la programación semanal del reality se reparte entre Canal 5, Las Estrellas y ViX, que ofrece contenido exclusivo para sus suscriptores. Para quienes quieren seguir la convivencia sin cortes, ViX transmite las cámaras en vivo las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Resumen de horarios
Lunes, martes, jueves y viernes: 10:00 p.m. por Canal 5 (Odalys Ramírez y Diego de Erice)
Miércoles: gala de nominación por Canal 5 (Galilea Montijo)
Domingos: 8:30 p.m. por Las Estrellas (Galilea Montijo)
Todos los días, las 24 horas: cámaras en vivo por ViX
Con esta guía, la audiencia puede elegir la señal que prefiera para no perderse ni un momento de La Casa de los Famosos México 2026.