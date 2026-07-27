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¿A Qué Hora Pasa La Casa de los Famosos México 2026 en Canal 5 y Qué Días?

Te decimos el horario exacto y los días en que puedes ver La Casa de los Famosos México 2026 por Canal 5, además de su transmisión por Las Estrellas y ViX.

a-que-hora-inicia-la-casa-de-los-famosos-mexico-2026-canal-5-que-dias-pasa-horarios-galasFoto: Cuartoscuro

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La Casa de los Famosos México 2026 ya está en marcha. No te pierdas las galas en Canal 5 y Las Estrellas. ViX ofrece transmisión 24/7. ¡Entérate de todo!

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