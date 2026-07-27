¿A Qué Hora Pasa La Casa de los Famosos México 2026 en Canal 5 y Qué Días?

La Casa de los Famosos México 2026 ya inició y, además de sus transmisiones por Las Estrellas y ViX, el reality también tiene un espacio fijo en la programación de Canal 5. Aquí te decimos el horario exacto y los días en los que puedes seguir el show por esa señal.

Horario de La Casa de los Famosos México 2026 en Canal 5

De acuerdo con la programación oficial de Canal 5, el canal preparó, a partir del 27 de julio, una programación con el estreno de La Casa de los Famosos México, además de nuevos programas y películas. Dentro de ese horario, las galas del reality se ubican a las 10:00 p.m.

De lunes a viernes, el programa se transmite a las 10 de la noche por el 5, mientras que los domingos el horario cambia a las 8:30 de la noche por Las Estrellas, además de la transmisión 24/7 por ViX.