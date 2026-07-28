¿Por Qué EUA Cancela la Orden de Arresto Contra "El Mayo" Zambada? Esto Dice Documento Judicial

La fiscalía federal en San Diego solicitó al Distrito Sur de California desestimar "con prejuicio" la acusación que mantenía contra Ismael Zambada García, "El Mayo", y cancelar la orden de aprehensión vigente en ese caso, luego de que un tribunal de Brooklyn, Nueva York, lo sentenció a cadena perpetua.

¿Qué pide el documento presentado en San Diego?

La moción, fechada el 27 de julio de 2026, señala que el gobierno solicita desestimar la acusación sustitutiva contra Zambada García "en interés de la justicia", con base en que ya fue sentenciado a cadena perpetua por el Distrito Este de Nueva York el 20 de julio de 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'El Mayo' Zambada Morirá en Prisión: Revelan Hoja de Sentencia del Líder del Cártel de Sinaloa

¿Por qué Zambada ya no será juzgado en California?

El juez federal Brian M. Cogan, a cargo del caso en Nueva York, reconoció que la sentencia no dejaba margen de decisión:

"La sentencia aquí es un poco anticlimática porque no tengo discreción. Va a pasar el resto de sus días en prisión. Él lo acepta".

El fiscal federal de Brooklyn, Joseph Nocella Jr., enmarcó la sentencia como el cierre de una etapa:

"Zambada pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra para siempre".

Lo que se sabe del proceso de Zambada hasta ahora

Se declaró culpable en agosto de 2025 de dirigir una empresa criminal continua y de conspiración de crimen organizado, reconociendo 85 delitos.

Fue arrestado en julio de 2024, tras denunciar que fue secuestrado en México y trasladado por avión a Texas.

Enfrenta además una sanción financiera de 15,000 millones de dólares por ganancias del cártel, que los fiscales no han logrado ubicar ni recuperar.

El juez Cogan recomendó que cumpla la condena en un hospital penitenciario federal, tras señalar que padece "enfermedades progresivas" y un deterioro cognitivo.

Con información de AP.

CT