Internacional

¿Por Qué EUA Cancela la Orden de Arresto Contra "El Mayo" Zambada? Esto Dice Documento Judicial

La fiscalía de San Diego pidió desestimar los cargos contra Ismael Zambada García tras su condena a cadena perpetua en Nueva York

Por Qué EUA Cancela la Orden de Arresto Contra El Mayo Zambada Esto Dice Documento JudicialFoto: Reuters.

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