Muere Perro que fue Rescatado de un Hoyo en Saltillo

El perro que estaba atrapado en un hoyo y fue rescatado por elementos de la Policía Ambiental de Saltillo, el pasado viernes, murió la noche del 26 de julio, así lo informó el médico veterinario zootecnista Jesús Juárez Rodríguez, adscrito al Centro de Bienestar de los Seres Sintientes del Gobierno Municipal.

Desde su ingreso, el perro presentaba un estado general severamente comprometido, con dolor intenso, deshidratación e infestación masiva por garrapatas.

Los estudios radiográficos no evidenciaron lesiones traumáticas mayores como fracturas, sin embargo, se le diagnosticó una enfermedad transmitida por garrapatas.

Recibió tratamiento antibiótico escéptico, terapia de fluidos intravenosos, analgesia, manejo para el control de ectoparásitos y monitoreo médico permanente, pero a pesar del tratamiento instaurado, el perro presentó un compromiso sistémico severo, derivado de la enfermedad que lo llevó a una descompensación y un paro cardiorrespiratorio.

Se informó que ya hay una denuncia formal interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de maltrato animal.

Promueven adopción durante celebración del Día del Perro en Saltillo

Activistas de Rescate Perruno y la veterinaria Lucán, promovieron la adopción de animales este sábado, durante la celebración del día del perro en Saltillo.

Llevaron a cachorros de dos meses que se encontraron en situación de calle en un terreno de la colonia Morelos, junto a su madre, quien también ya fue atendida.

Además de esta jornada de adopción, quienes busquen un perro para formar parte de su familia, pueden mostrar su interés a través de la página de facebook "Rescate Perruno".