Seguridad

Muere Perro que fue Rescatado de un Hoyo en Saltillo

Autoridades confirmaron la muerte del perro que había sido rescatado de un hoyo en Saltillo.

Muere Perro que fue Rescatado de un Hoyo en SaltilloEl perro tenía deshidratación, dolor intenso e infestación masiva de garrapatas. Foto: Facebook Jennifer Gonzalez

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El perro rescatado en Saltillo no sobrevivió a pesar del esfuerzo veterinario. Se ha denunciado maltrato animal ante la Fiscalía.

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