Seguridad

Rescatan a Perro Encadenado y Atrapado en un Hoyo en Saltillo

Elementos de la Policía Ambiental rescataron a un perro atrapado en un hoyo en Saltillo.

Rescatan a Perro Encadenado y Atrapado en un Hoyo en SaltilloEl perro fue rescatado con vida y presentaba huellas de desnutrición. Foto: Facebook Jennifer Gonzalez

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Impactante rescate en Saltillo: Policía Ambiental salva a un perro encadenado y atrapado en un hoyo. ¿Qué sigue para el responsable? Descúbrelo.

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