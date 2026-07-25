Rescatan a Perro Encadenado y Atrapado en un Hoyo en Saltillo

La Policía Ambiental de Saltillo rescató con vida a un perro que se encontraba atrapado dentro de un hoyo y encadenado en un predio cercano a la calle Santa María, a unas cuadras del bulevar Prolongación Otilio González.

El reporte fue realizado por ciudadanos a través de los grupos de seguridad de WhatsApp, lo que permitió la rápida movilización de los elementos.

Tras atender el llamado, los agentes acudieron al sitio y rescataron al can para trasladarlo a recibir atención médica. Las primeras valoraciones indicaron que presentaba signos de desnutrición, posibles lesiones en el abdomen e intestino, además de una infestación de garrapatas.

La Policía Ambiental informó que elaborará el Informe Policial Homologado (IPH), el cual será turnado a la Fiscalía General del Estado de Coahuila para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades contra quien resulte responsable de los hechos.

Dos casos de crueldad animal se han registrado durante 2026 en Piedras Negras

Dos casos de crueldad animal fueron denunciados durante este 2026 ante el Ministerio Público en Piedras Negras. Los presuntos responsables permanecen internados en el Centro de Reinserción Social, donde enfrentan su proceso penal y están en espera de las audiencias correspondientes.

En lo que va del año, uno de los casos corresponde a José Ángel "N", de 26 años de edad, señalado como presunto responsable de matar a un perro y posteriormente cocinarlo para consumirlo.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de junio en el ejido Piedras Negras, situación que generó indignación entre habitantes del sector y defensores de los derechos de los animales.

Durante la audiencia inicial, el juez encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso, por lo que permanecerá sujeto a las medidas cautelares que determine la autoridad judicial mientras continúan las investigaciones complementarias. En caso de ser declarado culpable, José Ángel "N" podría enfrentar una pena de tres a seis años de prisión.

El segundo caso corresponde a José Daniel "N", quien fue detenido tras un incidente registrado en la colonia Acoros de Piedras Negras. De acuerdo con las autoridades, el imputado fue señalado de lesionar a un elemento policiaco y causar la muerte de un perro durante los hechos.

El caso también generó indignación entre la ciudadanía, por lo que una asociación protectora de animales presentó la denuncia formal. Tras analizar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un juez determinó vincular a proceso a José Daniel "N".

Ambos imputados permanecen internados en el penal de Piedras Negras mientras continúan sus respectivos procesos judiciales.