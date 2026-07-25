Accidentes

Choque Entre Motocicletas Deja Tres Lesionados en Veracruz, Entre Ellos un Menor

Se registró un accidente en calles de Veracruz, donde personas resultaron lesionadas entre ellos un menor

En el accidente entre motos, un menor resultó lesionado. Foto: N+En el accidente entre motos, un menor resultó lesionado. Foto: N+

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Tres lesionados tras choque de motos en Veracruz, entre ellos un menor. Entérate de lo sucedido en Playa de los Barriles y Costa de Marfil.

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