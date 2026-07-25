Choque Entre Motocicletas Deja Tres Lesionados en Veracruz, Entre Ellos un Menor

Dos personas, entre ellas un menor de edad, resultaron lesionadas tras chocar entre sí con las motos en que circulaban. Los hechos se dieron en la esquina de las calles Playa de los Barriles y Costa de Marfil, en la colonia Astilleros, municipio de Veracruz.

De acuerdo a los hechos, dos jóvenes en una moto se pasaron la preferencia en la vialidad, e impactaron al otro motociclista. Los tres cayeron de su unidad, resultando solo dos lesionados. El menor de edad, fue trasladado a un hospital.

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Camión Ulúa provoca accidente en calles de Veracruz

Un camión de pasaje de la línea Ulúa, provocó un accidente al chocar por alcance contra un auto particular, mismo que por el impacto chocó contra un camión de turismo, la tarde de este viernes 24 de julio. Derivado de esto, una pasajera resultó lesionada de un tobillo tras el accidente.

En el lugar, se informó que el camión ulúa presuntamente no disminuyó velocidad al llegar al cruce de la avenida Díaz Mirón y Tuero Molina, ocasionando el impacto con el auto con placas del estado de Hidalgo.

Este accidente ocasionó que la vialidad se afectara ligeramente por aproximadamente media hora, en esta vía de comunicación tan importante la el flujo de los veracruzanos.

Carambola en la carretera Fortín-Orizaba

La tarde de este viernes se registró un aparatoso choque sobre la carretera federal Fortín-Orizaba, a la altura del rancho “El Faunito”, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y rescatistas de la región. De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo particular intentó rebasar y terminó impactándose contra la parte trasera de un autobús.

Tras el choque, la unidad salió proyectada y colisionó contra otros dos vehículos que circulaban por la zona, provocando una carambola.