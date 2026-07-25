Se Incendia Centro de Atención Móvil de la CFE en Calle de Poza Rica, Veracruz

Un Centro de Atención Móvil de la CFE ardió en llamas en calles de la ciudad de Poza Rica, en la zona norte del estado de Veracruz; presumiblemente por un corto circuito. No se reportaron víctimas que lamentar. El suceso ocurrió este viernes alrededor de las 13:00 horas, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, de la colonia Morelos, de la ciudad de Poza Rica.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Registra Incendio en Tienda de Abarrotes en Coatzacoalcos; Trabajadora Terminó Intoxicada

El Centro de Atención Móvil de la Comisión Federal de Electricidad se encontraba adaptado en una camioneta Dodge Ram tipo panel, con placas de circulación 3891CK, y según reportes periodísticos horas antes fue vista en el bulevar Lázaro Cárdenas de la ciudad petrolera presentando fallas mecánicas.

Bomberos y personal de la ciudad de Poza Rica atendieron la emergencia y lograron controlar el fuego. Cabe mencionar que minutos antes de que esto sucediera una densa columna de humo negro se podía apreciar a varias cuadras.

Ha trascendido que el Centro de Atención Móvil de la CFE recorrería colonias de la Ciudad de Poza Rica del 23 al 29 de julio del presente año para realizar reportes y seguimientos de trámites en beneficio de la población.

Conato de incendio en tienda de abarrotes del sur

Un conato de incendio se registró la mañana de este viernes en una bodega de papel higiénico de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Palmitas, al poniente de Coatzacoalcos. De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría sido provocado por el efecto lupa.

Elementos de alfa y Omega acudieron al lugar para controlar el fuego. Una trabajadora resultó con intoxicación quien fue trasladada al instituto mexicano del seguro social zona 36.