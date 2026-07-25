Accidentes

Se Incendia Centro de Atención Móvil de la CFE en Calle de Poza Rica, Veracruz

El módulo móvil ardió en llamas presuntamente por un cortocircuito, en la colonia Morelos

El centro de atención Móvil de la CFE ardió en llamas en la colonia Morelos de Poza Rica. Foto: N+El centro de atención Móvil de la CFE ardió en llamas en la colonia Morelos de Poza Rica. Foto: N+

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Centro de Atención Móvil de la CFE en llamas en Poza Rica, Veracruz. El incidente, causado por un cortocircuito, fue controlado sin heridos. Conoce más sobre lo ocurrido.

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