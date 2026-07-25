Accidentes

Incendio en Oficinas de Metrorrey Moviliza a Elementos de Protección Civil en Monterrey

Un conato de incendio en las oficinas de Metrorrey fue controlado de inmediato por personal del lugar.

Movilización por Incendio en Oficinas de MetrorreyIncendio en metro. Foto: N+

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Un conato de incendio en Metrorrey moviliza a Protección Civil en Monterrey. El incidente fue controlado sin daños mayores. Descubre cómo se manejó la situación.

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