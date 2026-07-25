Incendio en Oficinas de Metrorrey Moviliza a Elementos de Protección Civil en Monterrey

Un conato de incendio registrado la tarde de este viernes 24 de Julio en las oficinas de Metrorrey movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes acudieron al lugar para verificar la situación y descartar riesgos para trabajadores y usuarios del sistema de transporte.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Moviliza Incendio en Oficinas de Metrorrey en Estación Cuauhtémoc en Monterrey, NL

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue notificado alrededor de las 18:35 horas en el cruce de la avenida Alfonso Reyes y la avenida Colón Poniente, en el municipio de Monterrey. Tras recibir el llamado de emergencia, personal de la corporación estatal se trasladó de inmediato al sitio para atender el reporte.

El incidente fue controlado por personal de Metrorrey

Al arribar al inmueble, los elementos de Protección Civil fueron informados de que el conato de incendio se originó en una máquina fumigadora perteneciente a un proveedor externo que realizaba labores dentro de las instalaciones. Según la información preliminar, el fuego fue controlado de manera inmediata por personal de Metrorrey antes de que se propagara o representara un riesgo mayor para las instalaciones. La rápida intervención permitió evitar daños de consideración y mantener la situación bajo control.

Las autoridades indicaron que el incidente quedó confinado al equipo involucrado, sin afectar otras áreas del edificio ni comprometer la operación del inmueble. Protección Civil de Nuevo León informó que, como resultado de este incidente, no se registraron personas lesionadas ni fue necesario evacuar las oficinas, ya que el conato fue sofocado en sus primeros momentos.

Asimismo, se confirmó que no existía riesgo para la población ni para el personal que se encontraba en el lugar al momento del incidente. Las condiciones permanecieron estables durante las labores de inspección realizadas por las autoridades. Aunque la situación fue controlada rápidamente, unidades de Protección Civil permanecieron en el sitio realizando inspecciones y verificaciones para descartar cualquier riesgo adicional, así como para determinar las causas que originaron el conato de incendio.

Las autoridades señalaron que el área permanecerá bajo supervisión mientras concluyen las revisiones correspondientes.

Con información de Vladimir Tuexi/ Noticias N+

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