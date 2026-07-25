Entretenimiento

De Flans a Los Askis: Así Serán los Conciertos Gratis de la Feria de la Torta 2026 en CDMX

La Feria de la Torta 2026 tendrá varias sorpresas para los asistentes, como los conciertos gratuitos; estos son los detalles

El grupo Los Askis durante su participación en el escenario. Foto: CuartoscuroEl grupo Los Askis durante su participación en el escenario. Foto: Cuartoscuro
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