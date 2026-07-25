De Flans a Los Askis: Así Serán los Conciertos Gratis de la Feria de la Torta 2026 en CDMX

La Feria de la Torta 2026 es toda una tradición en la alcaldía Venustiano Carranza en la CDMX, por lo que, además de brindarte las mejores propuestas gastronómicas de este platillo, también hay presentaciones con los artistas y grupos más importantes del momento; estos son los detalles.

Uno de los platillos especiales para los habitantes de la Ciudad de México es la torta, ya que, además de ser delicioso, también es práctico.

Esta última característica es ideal para comer algo rico y llenador en una ciudad donde debes hacer varios traslados para llegar al trabajo o escuela y no tienes oportunidad de regresar a casa a disfrutar de la hora de la comida.

Además, como las tortas pueden ser elaboradas con diversos ingredientes que se adaptan a todos los gustos y presupuestos, se convierten en un alimento bastante accesible.

En esta edición, la Feria de la Torta 2026 cumple 21 años, así que para celebrar este hito los organizadores prepararon varias sorpresas.

¿Cómo será la Feria de la Torta 2026 en CDMX?

Durante la Feria de la Torta 2026 vas a encontrar una gran diversidad de especialidades y sabores disponibles para degustar. Ojo, no solo hay de las tradicionales de milanesa, salchicha, rusas o hawaianas, ya que también habrá de sabores exóticos, incluso internacionales, por ejemplo:

Jabalí

Cocodrilo

Avestruz

Venado

Mantarraya

Alambre de mariscos

Prepara tu agenda porque la Feria de la Torta 2026 se realizará del 29 de julio al 2 de agosto de 2026 en un horario de 10:00 a 22:00 horas. ¡Entrada gratis!

¿Se te antojaron? Si ya sabes por cuál te vas a lanzar, aprovecha para probar tu torta favorita acompañada de la mejor música con los conciertos gratis de la Feria de la Torta 2026 en la Venustiano Carranza.

¿Qué artistas estarán en la Feria de la Torta 2026?

La comida sabe mejor cuando está acompañada de música. En la Feria de la Torta 2026, encontrarás agrupaciones y géneros para toda la familia. Y no te acongojes, porque si no bailas nada, tendrás la oportunidad de echar "palomazo" con las canciones dignas de karaoke.

Las autoridades confirmaron a los siguientes artistas para los conciertos gratis en la Feria de la Torta 2026:

Flans

Natalia Jiménez

La Sonora Dinamita

Aarón y su Grupo Ilusión

Los Askis

Grupo Yaguarú

Millonario

Grupo Con Alma de Mujer

Los Bandidos del Mambo

El Costeño (comedia)

Jaime Varela (Imitador oficial de Juan Gabriel)

Víctor Jackson (Imitador de Michael Jackson)

La Feria de la Torta 2026 se llevará a cabo en la Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza (Francisco del Paso y Troncoso s/n, Jardín Balbuena, CDMX).

El transporte público más cercano es:

Metrobús (Línea 5): Estación Venustiano Carranza (queda a unos pasos de la explanada).

Metro (Línea 1): Estación Moctezuma (caminando aprox. 10 minutos).

Recuerda llevar dinero en efectivo, ya que varios puestos no cuentan con terminal bancaria. ¿Ya sabes con quién te vas a lanzar?

EPP