Belinda Rompe el Silencio y Denuncia Amenazas Tras Polémica con Kenia Os

Belinda utilizó su canal de difusión en Instagram para confirmar que ha recibido amenazas de muerte y miles de mensajes agresivos luego de que unas declaraciones sobre su próximo dueto con Danna fueran interpretadas por algunos usuarios como un desaire hacia Kenia Os. La cantante explicó que la ola de odio la llevó a borrar una de sus publicaciones por salud mental y pidió a los fandoms poner límites.

"No estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte": Belinda

"Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio. De hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y creo que los fandoms deben tener límites", escribió la intérprete a través de su comunidad de Instagram.

La también actriz añadió que jamás imaginó que la conversación escalaría a ese nivel y reveló que decidió eliminar la publicación por salud mental tras recibir miles de mensajes agresivos.

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¿Cómo empezó la polémica con Kenia Os?

El conflicto se originó luego de que Belinda concedió una entrevista a la revista Vogue en la que habló de su colaboración musical con Danna. "Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos", dijo la cantante en ese momento.

Algunas personas interpretaron esas declaraciones como una omisión hacia Kenia Os, con quien Belinda ya había colaborado en el pasado, lo que, umado a un video en el que ambas aparentemente "se ignoraron" durante un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desató la controversia entre los fandoms de las tres artistas en redes sociales. Hasta el momento, Kenia Os no ha emitido ningún pronunciamiento público al respecto.

Belinda aclara que se refería solo a Danna

Ante la ola de críticas, Belinda salió a precisar el sentido real de sus palabras. "Una vez más quiero aclarar que, cuando me refería a que nunca se había dado una colaboración, era específicamente entre Danna y yo porque crecimos juntas en las novelas cuando éramos niñas y hemos tenido una carrera parecida", señaló.

La cantante insistió en que su comentario no buscaba minimizar a ninguna colega: "La declaración se hizo sin demeritar a nadie, porque yo nunca hago menos absolutamente a nadie".

Un llamado al respeto entre mujeres

Belinda utilizó el mensaje para pedir a sus seguidores que frenen los ataques y privilegien el respeto entre colegas. "Quiero llevar una bonita relación con todas mis compañeras, sobre todo porque las mujeres merecemos muchísimo respeto y ese respeto yo siempre se lo he dado a mis compañeras", expresó. Además, pidió a los fandoms establecer límites y reiteró que nunca ha sido una persona que incite al odio.

Danna se pronuncia y pide frenar el acoso

Horas después, Danna también reaccionó a la polémica con un comunicado publicado en sus historias de Instagram. "Trabajo en una industria donde yo, como mujer, al igual que muchas de mis compañeras todos los días afronto críticas, burlas y comparaciones", escribió. "Cancelar, acosar o amedrentar solo perpetúa el discurso de violencia que durante tanto tiempo ha existido", agregó, al pedir a los fans responder al contenido negativo "desde el amor" en lugar de alimentar narrativas de odio.