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Belinda Rompe el Silencio y Denuncia Amenazas Tras Polémica con Kenia Os

Belinda rompe el silencio y confirma amenazas de muerte tras la controversia por su dueto con Danna; Kenia Os no se ha pronunciado. Danna también reacciona.

belinda-denuncia-amenazas-muerte-polemica-kenia-osFoto: GettyImages

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Tras recibir amenazas, Belinda pide respeto entre mujeres y aclara su comentario sobre la colaboración con Danna. Kenia Os aún no se pronuncia. Conoce más.

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