¿Dónde Habrá Entrega de Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares 2026? Estados con Reparto

Pese a que apenas iniciaron las vacaciones de verano, algunos estados ya se preparan para la entrega de los apoyos de uniformes y útiles escolares 2026, y acá te decimos en qué entidades se distribuirán cuadernos, lápices, mochilas o tarjetas electrónicas para ayudar a la economía de los padres de familia.

Recientemente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la lista de útiles escolares para preescolar, primaria y secundaria, y en una nota previa te explicamos cuánto es lo menos que puedes gastar por los materiales que necesita tu hijo para el próximo ciclo escolar.

Lista de estados que dan apoyo de uniformes y útiles escolares 2026

En algunos estados de la República Mexicana ofrecerán apoyos económicos o en especie para que los papás, mamás y tutores puedan comprar los artículos que piden las escuelas para el ciclo 2026-2027. Estas son las entidades:

Ciudad de México (CDMX).

Estado de México (Edomex).

Sinaloa.

Sonora.

Guanajuato.

¿Cuánto dan de apoyo de uniformes y útiles escolares en CDMX?

El gobierno capitalino entrega un apoyo de uniformes y útiles escolares a través de Mi Beca para Empezar para alumnos de continuidad y nuevos beneficiarios. El pago suele realizarse a mediados de agostos de 2026 y estos son los montos por nivel educativo:

Preescolar: 970 pesos.

Primaria: $1,100 pesos.

Secundaria: 1,180 pesos.

Centros de Atención Múltiple (CAM): Entre 1,150 y 1,180 pesos dependiendo del nivel.

¿Cuándo dan apoyo para útiles escolares en Edomex?

El Gobierno del Estado de México cuenta con el programa Útiles Escolares para el Bienestar, con el cual entrega a los estudiantes de educación básica los materiales que utilizarán durante el ciclo escolar completamente gratis.

Se espera que el reparto de los útiles escolares se realice de forma similar al año anterior, es decir directamente en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria al inicio del ciclo escolar en los 125 municipios del Edomex.

¿Cuándo entregan apoyo escolar en Sinaloa 2026?

El gobierno de Sinaloa anunció recientemente que el 3 de agosto iniciará el canje del Programa de Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos 2026–2027, que entrega útiles escolares, uniformes y calzado deportivo.

El reparto se realizará en orden alfabético del 3 al 23 de agosto, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del estudiante y del 24 al 14 de noviembre a aquellos que no hayan podido acudir en la fecha establecida.

Del 3 al 9 de agosto: apellidos que inician con A, B, C, D, E y F.

Del 10 al 16 de agosto: apellidos que empiezan con G, H, I, J, K, L, M, N y O.

Del 17 al 23 de agosto: apellidos que inician con P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

¿Cómo solicitar apoyo para uniformes escolares en Sonora?

El gobierno sonorense otorga un Vale Electrónico para Uniformes, el cual entrega la ropa escolar de forma gratuita para estudiantes de Educación Básica de los niveles Preescolar, Primaria y Secundaria.

Para solicitarlo, los padres de familia deben realizar el trámite en este link: https://portales.sec.gob.mx/uniformes/ y proporcionar datos como CURP del hijo, Clave de Escuela, Nivel, turno, grado y grupo.

¿Cuánto dan de apoyo de útiles escolares en Guanajuato?

El gobierno de dicho estado informó que los estudiantes de primarias públicas recibirán gratuitamente un paquete de útiles escolares y una mochila para iniciar el próximo ciclo escolar 2026-2027, con el objetivo de ayudar a la economía de los padres de familia.

PPP