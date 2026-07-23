Programas sociales

¿Dónde Habrá Entrega de Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares 2026? Estados con Reparto

Conoce qué estados ofrecen apoyos económicos para la compra de útiles y uniformes escolares para el ciclo 2026-2027

Conoce En Qué Estados Habrá Entrega de Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares 2026Los padres de familia ya se preparan para el próximo ciclo escolar. Foto: Cuartoscuro

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