¿Hay Más Días de Clases? Calendario Escolar SEP 2026-2027 Tiene Menos Puentes y Feriados

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció oficialmente el nuevo calendario escolar 2026-2027, con el cual se confirmó que este ciclo tendrá menos puentes y días feriados efectivos, por lo que muchos padres de familia se preguntan si esto significa que hay más días de clases.

Después de muchos días de espera, los alumnos, papás, mamás, tutores y maestros pudieron conocer el nuevo calendario SEP, y en notas previas te decimos cuánto duran las vacaciones de verano 2026 y cuándo entran los niños a clases en agosto.

¿Cuántos días feriados hay en el ciclo escolar 2026-2027?

En el nuevo calendario SEP 2026-2027 se contempla la suspensión de clases en seis ocasiones por días festivos, lo cual representa uno menos que en el curso anterior, ya que en 2025-2026 se otorgaron 7 días inhábiles.

Feriados del ciclo escolar 2025-2026

16 de septiembre por el Día de la Independencia de México. 17 de noviembre por el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. 2 de febrero por el 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana. 16 de marzo por el 21 de marzo, Día del Natalicio de Benito Juárez. 1 de mayo por el Día del Trabajo. 5 de mayo por el Día de la Batalla de Puebla. 15 de mayo por el Día del Maestro.

Feriados en calendario SEP 2026-2027

16 de septiembre por el Día de la Independencia de México. 2 de noviembre por Día de Muertos. 16 de noviembre por el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. 1 de febrero por el 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana. 15 de marzo por el 21 de marzo, Día del Natalicio de Benito Juárez. 5 de mayo por el Día de la Batalla de Puebla.

Es importante aclarar que aunque el calendario considera los festivos de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, este último aplicado en el ciclo 2026-2027, estos no se consideran debido a que son parte de las vacaciones de diciembre y enero.

¿Cuántos puentes hay en el ciclo escolar 2026-2027?

Al igual que los días festivos, los alumnos de educación básica tendrán menos fines largos durante el ciclo escolar 2026-2027, ya que se consideran un total de 12 puentes, mientras que el curso anterior los estudiantes pudieron disfrutar de 13 puentes.

Puentes del ciclo escolar 2025-2026

Del 26 al 28 de septiembre de 2025. Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025. Del 14 al 17 de noviembre de 2025. Del 28 al 30 de noviembre de 2025. Del 30 de enero al 2 de febrero de 2026. Del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026. Del 13 al 16 de marzo de 2026. Del 27 al 29 de marzo de 2026. Del 1 al 3 de mayo de 2026. Del 15 al 17 de mayo de 2026. Del 29 al 31 de mayo de 2026. Del 26 al 28 de junio de 2026. Del 3 al 5 de julio de 2026.

Puentes en el nuevo calendario SEP

Del 25 al 27 de septiembre de 2026. Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026. Del 13 al 16 de noviembre de 2026. Del 27 al 29 de noviembre de 2026. Del 29 de enero al 1 de febrero de 2027. Del 26 al 28 de febrero de 2027. Del 5 al 7 de marzo de 2027. Del 13 al 15 de marzo de 2027. Del 30 de abril al 2 de mayo de 2027. Del 28 al 30 de mayo de 2027. Del 25 al 27 de junio de 2027. Del 2 al 4 de julio de 2027.

¿Hay más clases en el ciclo escolar 2026-207?

Los días de clases son los mismos, 185 para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, sin embargo lo que cambia es la distribución de las vacaciones, de ahí que aunque sean menos puentes y días feriados, los estudiantes deben ir a la escuela la misma cantidad de días.

De cualquier forma es preciso señalar que las autoridades educativas estatales tienen el poder de realizar cambios al nuevo calendario escolar de la SEP durante el próximo curso por calor, lluvias, frío u otros motivos que consideren pertinentes.

PPP