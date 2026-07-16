¿Hay Más Días de Clases? Calendario Escolar SEP 2026-2027 Tiene Menos Puentes y Feriados

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán menos días festivos y puentes, de acuerdo con el nuevo calendario escolar SEP

Checa Si Hay Más Días de Clases en Calendario Escolar 2026-2027La SEP anunció el nuevo calendario escolar 2026-2027. Foto: Cuartoscuro

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