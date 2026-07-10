¿Cuándo Entran los Niños a Clases en Agosto 2026? Esta es la Fecha Propuesta por la SEP

El ciclo escolar actual llegó a su fin y no será sino hasta agosto de 2026 cuando los alumnos de educación básica regresen a las aulas, según lo propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria.

¿Cuándo entran los niños a clases en agosto 2026?

De acuerdo con el calendario propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de educación básica regresarán a las aulas el próximo 31 de agosto de 2026.

Mientras que será hasta el 9 de julio de 2027 cuando concluya el ciclo escolar.

El "Acuerdo por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2026-2027" propone un primer periodo vacacional del 19 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027.

Las vacaciones de Semana Santa comenzarían el 22 de marzo de 2027 y se extenderían hasta el 2 de abril de ese mismo año.

"Se establece el calendario escolar de 185 días para el ciclo lectivo 2026-2027, aplicable en toda la República para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional", señala la propuesta enviada a la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria.

¿Hasta cuándo se hará oficial el calendario de la SEP?

El calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027 entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual aún no ha sido publicado.