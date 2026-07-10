¿Cuándo Entran los Niños a Clases en Agosto 2026? Esta es la Fecha Propuesta por la SEP

El presente ciclo escolar está por finalizar; sin embargo, padres de familia se preguntan cuándo regresan los niños a clases. Esto dice el calendario propuesto por la SEP

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¿Listos para el regreso a clases? La SEP confirma que los niños vuelven a las aulas en agosto 2026. Descubre la fecha exacta y prepárate.

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