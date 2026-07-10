Abren Compuertas de la Presa Falcón; el Agua Comenzaría a Llegar a Reynosa Este Sábado

La apertura de las compuertas de la presa Falcón permitirá reanudar el bombeo de agua hacia las plantas potabilizadoras de Reynosa.

Abren Compuertas de la Presa Falcón en TamaulipasFoto: N+

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La presa Falcón abre sus compuertas y el agua comenzará a fluir hacia Reynosa. El suministro de agua potable se reanudará gradualmente este fin de semana.

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