Abren Compuertas de la Presa Falcón; el Agua Comenzaría a Llegar a Reynosa Este Sábado

La apertura de las compuertas de la presa Falcón permitirá restablecer de manera gradual el suministro de agua potable en Reynosa, luego de que la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la Comisión Nacional del Agua iniciaron la liberación de agua hacia la frontera.

De acuerdo con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, las compuertas permanecerán abiertas durante 48 horas, con un gasto inicial de 22 metros cúbicos por segundo. Posteriormente, el flujo se mantendrá en 7 metros cúbicos por segundo con dirección a las ciudades fronterizas de Tamaulipas.

Agua desde la Presa Falcón Tardaría 24 Horas en Llegar a Reynosa

El organismo explicó que el agua tarda alrededor de 24 horas en recorrer el trayecto hasta Reynosa, por lo que se prevé que el caudal llegue a la bocatoma después de la medianoche de este viernes.

Una vez que el agua alcance ese punto, se reanudará el bombeo desde el canal Anzaldúas hacia el canal Guillermo Rodhe para abastecer a las plantas potabilizadoras de la ciudad.

Si las condiciones previstas se mantienen, la distribución de agua potable comenzará a normalizarse de manera gradual durante las primeras horas del sábado 11 de julio.

Mientras tanto, COMAPA informó que también gestionó una liberación emergente de 5 metros cúbicos por segundo hacia el canal Anzaldúas para reducir las afectaciones provocadas por la falta de agua en distintos sectores de la ciudad.

En tanto se recupera el suministro, continúa la distribución de agua mediante camiones cisterna en las colonias afectadas, mientras las autoridades hicieron un llamado a la población que sí cuenta con el servicio a utilizar el recurso de manera responsable para evitar un mayor desabasto.