Rafael Jiménez Sosa: Niño Genio Mexicano Tiene IQ de 140; Ya se Graduó de la Primaria

El IQ de Rafael es de 140 y le permitió adelantar grados escolares y ahora se prepara para ingresar a la secundaria.

Rafael de 9 Años se Gradúa de Primaria con un IQ de 140 en TamaulipasFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Con solo 9 años, Rafael se gradúa de primaria en Tamaulipas con un IQ de 140. Domina español, inglés y mandarín. ¿Cómo es su vida diaria? Descúbrelo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+