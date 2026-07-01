Rafael Jiménez Sosa: Niño Genio Mexicano Tiene IQ de 140; Ya se Graduó de la Primaria

Rafael, un pequeño de 9 años, sorprendió a todos al graduarse de la primaria con un IQ de 140. Su inteligencia lo llevó a saltarse grados escolares, convirtiéndose en uno de los alumnos más jóvenes en alcanzar este logro.



El pequeño domina español e inglés, y recientemente aprobó el HSK, un examen internacional que evalúa las habilidades de mandarín para hablantes no nativos. Sin embargo, a pesar de los retos académicos que enfrenta, Rafael mantiene los pasatiempos propios de su edad, juega videojuegos, hace colecciones y disfruta de actividades recreativas como cualquier niño de su edad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Rafael Niño Genio de Matamoros se Gradúa de Primaria a los 9 años; Esto Sabemos

Rafael se Prepara para Ingresar a Secundaria en Matamoros

Sus padres relatan que desde muy pequeño mostró señales de lectura avanzada y matemáticas. Algo que los llevó a impulsarlo y brindarle herramientas para su desarrollo.

Hoy Rafael se prepara para ingresar a la secundaria a sus 9 años, y sus maestros no dudan que podría concluir la preparatoria antes de los 15 años.

Con disciplina y el respaldo de su familia y maestros, Rafael ha demostrado que el talento bien guiado puede abrirle muchas puertas antes de lo esperado, siendo un recordatorio de que hay jóvenes capaces de inspirar, siendo un ejemplo de que el futuro se construye desde las aulas, sin importar la edad.