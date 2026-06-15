Estudiantes de Altamira Desarrollan Ban Bot, un Robot con IA para Asistir a Adultos Mayores

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira desarrollaron un robot humanoide pensado para mejorar la calidad de vida de adultos mayores y personas con movilidad limitada.

Estudiantes de Altamira Desarrollan Ban BotFoto: N+

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Ban Bot, el robot asistencial creado por estudiantes de Altamira, promete mejorar la vida de adultos mayores con IA y un diseño accesible. Conoce más sobre esta innovación.

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