Estudiantes de Altamira Desarrollan Ban Bot, un Robot con IA para Asistir a Adultos Mayores

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira han desarrollado un sistema autónomo inteligente robótico diseñado para transformar la vida de los adultos mayores y personas con movilidad limitada.



Se trata de Ban Bot, un robot humanoide asistencial avanzado que combina inteligencia artificial, tecnología de impresión 3D y un costo de producción altamente competitivo de apenas 51 mil pesos mexicanos.



Actualmente en su versión número 4, este prototipo está equipado con una cámara y sensores de última generación que le permiten definir su entorno en tiempo real, calculando distancias y mapeando el espacio para evitar cualquier tipo de colisión, garantizando así la seguridad del usuario en el hogar.

Ban Bot se Encuentra en Etapa de Desarrollo



Por su parte, el equipo se encuentra en la fase intensiva de programación y entrenamiento físico del robot para que este no solo reaccione a comandos, sino que realice tareas cotidianas de forma completamente independiente.



A pesar de encontrarse en una etapa de desarrollo intermedio, el destino final de Ban Bot no es quedarse en las aulas o laboratorios universitarios.