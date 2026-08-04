Ciencia y Tecnología

Volcán de Fuego en Guatemala, Uno de los Más Activos de América, Deja Miles de Afectados

Guatemala está en alerta por las recientes erupciones del Volcán de Fuego; te explicamos por qué es considerado uno de los volcanes más activos del continente

Volcán de Fuego en Guatemala en 2026Volcán de Fuego en Guatemala en 2026; esto debes saber sobre la actual emergencia. Foto: AFP

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El Volcán de Fuego en Guatemala entra en erupción con fuerza inusual. 1,400 evacuados y 29,000 afectados. Descubre por qué este volcán es tan activo y temido.

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