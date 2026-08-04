Volcán de Fuego en Guatemala, Uno de los Más Activos de América, Deja Miles de Afectados

Guatemala ha elevado el nivel de alerta ante las recientes erupciones del Volcán de Fuego. Te contamos por qué se le considera uno de los volcanes más activos del continente.

Dos aldeas cercanas al volcán han sido evacuadas.

La columna de ceniza ha alcanzado una altura de seis kilómetros.

La última erupción importante del Volcán de Fuego ocurrió el 9 de marzo de 2025.

La más grave ocurrió el 3 de junio de 2018, que dejó un saldo de 202 muertos.

Alerta máxima por Volcán de Fuego en Guatemala

Ha entrado en erupción el Volcán de Fuego, el más activo de Centroamérica y uno de los más vigilados de todo el continente. Este volcán se ubica a menos de 40 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, capital del país. El volcán también se ubica a menos de 20 kilómetros de Antigua, ciudad virreinal de gran valor histórico y uno de los principales destinos turísticos del país.

Según dio a conocer el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el volcán tuvo las primeras explosiones el pasado 2 de agosto. Su actividad se intensificó el lunes, con una columna de cenizas que ya ha alcanzado los 6 kilómetros de altura sobre el nivel del mar.

El último balance de las autoridades guatemaltecas indica que hay 29 mil personas afectadas. Además, mil 700 personas han sido evacuadas y llevadas a albergues. Las autoridades advierten sobre la posibilidad de violentos deslaves, así como de la caída de rocas incandescentes en las próximas horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO | Momento Exacto de la Erupción del Volcán de Fuego en Guatemala

Cerca de 1.6 millones de personas viven en el área comprendida por Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, los tres departamentos entre los que se ubica el volcán. Habitantes de las comunidades evacuadas han señalado que estas erupciones han sido más fuertes que las acostumbradas. Al respecto, Sonia Vásquez, de 50 años, declaró a la agencia AFP:

“Ya nos acostumbramos a tener el volcán siempre activo, pero ahora sí fue demasiado”.

Sonia Vásquez se encuentra entre los 500 pobladores de El Porvenir y Las Lajitas que fueron evacuados y trasladados en autobuses a albergue en el municipio de San Juan Alotenango, al este del volcán, en una zona que se considera de menor riesgo.

Por este motivo es tan activo el Volcán de Fuego

El Volcán de Fuego pertenece al Cinturón de Fuego del Pacífico, una región que abarca las costas de América, Asia y Oceanía y que concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del globo. En esta región han ocurrido varios de los principales terremotos registrados en la era moderna.

El planeta no es una masa uniforme y fija. Por el contrario, se compone de un núcleo sólido de metal, rodeado de un manto compuesto de roca incandescente y una delgada capa de roca sólida, la litósfera, que se divide en grandes zonas, las placas tectónicas, que flotan sobre el magma y chocan entre sí.

En específico, el también llamado Anillo de Fuego comprende las orillas de la Placa del Pacífico. En los márgenes de esta placa ocurre un fenómeno de subducción, en que una placa tectónica se hunde debajo de otra. Es este fenómeno el que explica gran parte de la actividad sísmica y volcánica de la región.

Los vulcanólogos han señalado que el lunes el Volcán de Fuego generó una fuente de lava de 200 a 300 metros de altura sobre el cráter.

Con información de EFE y AFP