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Ubicación del Volcán de Fuego en Guatemala: Mapa Muestra si Está Cerca de México

Aquí te decimos qué tan cerca está de México el volcán de Fuego de Guatemala

Volcán de Fuego de GuatemalaVolcán de Fuego de Guatemala. Foto: Reuters | Archivo

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¡Alerta en Guatemala! El volcán de Fuego aumenta su actividad y se ordena evacuación. Descubre su ubicación y qué tan cerca está de México.

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