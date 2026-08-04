Ubicación del Volcán de Fuego en Guatemala: Mapa Muestra si Está Cerca de México

Guatemala entró en alerta por el aumento de la actividad del volcán de Fuego; aquí te decimos dónde se localiza en el mapa y qué tan cerca está de México.

Alerta en Guatemala por volcán de Fuego

Autoridades de Guatemala activaron alerta naranja y ordenaron la evacuación de las aldeas El Porvenir y Las Lajitas, por el aumento de las erupciones del volcán de Fuego.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) señaló que las erupciones se han intensificado en las últimas horas, luego de las explosiones del 2 de agosto de 2026.

Las columnas de gas y ceniza han alcanzado 6,000 metros sobre el nivel del mar y las corrientes de flujos descienden por las diferentes barrancas del cono volcánico.

Autoridades prevén que en las próximas 24 o 72 horas descienda la intensidad de las erupciones del volcán, así como la dispersión de ceniza, que hasta el momento ha recorrido hasta 130 kilómetros de distancia en dirección al oeste de Guatemala.

¿Dónde está el volcán de Fuego y qué tan cerca está de México?

El volcán de Fuego se encuentra en el centro de Guatemala, entre las provincias Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Guatemala.

El volcán de Fuego de Guatemala se localiza cerca de Tapachula, Chiapas, a una distancia de entre 270 y 300 kilómetros de la frontera de México.

Para que te des una idea de lo cerca que está el volcán de Fuego de México, desde la Ciudad de México a Acapulco, Guerrero, hay aproximadamente 380 kilómetros de distancia.

Junto al Pacaya y Santiaguito, el volcán de Fuego es uno de los más activos de los 32 que tiene Guatemala.

La última erupción significativa del volcán de Fuego se registró el 9 de marzo de 2025, y la más mortal, el 3 de junio de 2018, con saldo de 202 muertos y al menos 229 desaparecidos, además de miles de dólares en pérdidas materiales.

Con información de N+ y EFE.

RMT