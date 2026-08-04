Muere Otro Migrante Bajo Custodia de ICE: Señalan Falta de Atención Médica

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó que otro migrante murió en un centro de detención en Nueva Jersey, Estados Unidos, luego de que fue arrestado por presunta mala conducta; la madre de la víctima señaló que su hijo no recibió atención médica adecuada.

Se trata Edwin López-Cornejo, originario de El Salvador, de 41 años de edad, quien fue detenido el 18 de junio de 2026, por presuntamente haber "reingresado ilegalmente a Estados Unidos", tras llegar por primera vez, en 2006, detalló el ICE en un comunicado, publicado la noche del 3 de agosto de 2026.

De acuerdo con ICE, Edwin López-Cornejo estuvo recluido en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, antes de sufrir una "emergencia médica" no especificada, que provocó su muerte el sábado, 1 de agosto de 2026, en el University Hospital de Newark.

El ICE señaló que la causa de la muerte de Edwin López-Cornejo será analizada mediante "un examen médico adicional".

Madre de Edwin López-Cornejo denuncia falta de atención médica

En tanto, María Cornejo, madre de Edwin López-Cornejo, declaró al diario estadounidense New Jersey Monitor que estaba "desconsolada" por la muerte de su hijo: “Estoy destrozada".

La madre del migrante fallecido dijo que no pudo visitarlo, porque no es ciudadana estadounidense y que “nunca antes había sentido un dolor tan profundo. Era un buen hijo".

En la entrevista, publicada el lunes, la mujer señaló que desconocía las circunstancias de la muerte de su hijo y afirmó que mientras estuvo detenido, no recibió adecuadamente los medicamentos para la diabetes y la hipertensión.

Sin embargo, el ICE aseguró que el hombre había recibido "la atención médica adecuada" durante su detención.

Autoridades piden cierre de centro de detención de ICE en Nueva Jersey

En los últimos meses, se han registrado varias manifestaciones en el centro de detención Delaney Hall, con capacidad para 1,000 camas, en Newark, Nueva Jersey, para protestar por sus condiciones de detención.

Luego de la muerte de Edwin López-Cornejo, el senador estadounidense Cory Booker, demócrata por Nueva Jersey, pidió el cierre del centro de detención de ICE, al asegurar que “no es la primera muerte de un detenido en Delaney Hall, y, en ausencia de una acción decisiva, no será la última".

En mayo de 2026, hubo enfrentamientos entre la policía y manifestantes, acciones por las que Ras Baraka, alcalde de Newark, impuso toque de queda en los alrededores.

Tras conocerse la muerte de López-Cornejo, el alcalde también exigió el cierre del centro y aseguró que su contratista, GEO Group, y el ICE, habían "demostrado un desprecio por la transparencia, la supervisión pública y las leyes diseñadas para proteger la salud, la seguridad y la dignidad de quienes están bajo su custodia".

Según la oficina de Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, los detenidos se han quejado de que el agua no es potable, de la falta de atención médica y de la propagación de gripe y Covid-19.

Más de 50 personas han muerto bajo custodia del ICE desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, en enero de 2025.

RMT