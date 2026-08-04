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Muere Otro Migrante Bajo Custodia de ICE: Señalan Falta de Atención Médica

Esto es lo que se sabe sobre la muerte de Edwin López-Cornejo, originario de El Salvador

Protesta por muerte de Edwin López-CornejoProtesta por muerte de Edwin López-Cornejo. Foto: Reuters

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Muere otro migrante bajo custodia de ICE en Nueva Jersey. La madre de Edwin López-Cornejo denuncia falta de atención médica.

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